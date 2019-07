Brincando de turismo

11/07/19 - 08:31:32

Entra e sai governo sem que a política de turismo em Sergipe deixe de ser amadora. No estado, só a Aracaju e Canindé possuem estrutura para receber os visitantes que, em sua maioria, ainda têm a capital sergipana como uma cidade de passagem para Salvador, Maceió e Recife. Mas por que continuamos tão despreparados para o turismo? Porque nenhum governo priorizou essa área, importantíssima para a geração de emprego e renda. A rede hoteleira de Aracaju cobra os olhos da cara e, com raras exceções, o serviço de bares e restaurantes é péssimo. Para se ter uma ideia, não há na cidade um único “frescão” para transportar o turista confortavelmente. E para agravar ainda mais a situação, o governador Belivaldo Chagas (PSD) trocou a Secretaria de Turismo pelo apoio eleitoral do ex-prefeito de Socorro, Zé Franco. Este, sem a menor cerimônia, “empregou” o inexperiente filho Manelito Franco no cargão público. Resultado: em pleno mês de junho, época dos animados festejos juninos, a ocupação da rede hoteleira de Aracaju foi de minguados 47%. Uma lástima!

Cinco a três

Cinco dos oito deputados federais de Sergipe votaram favorável à famigerada reforma da Previdência. Bosco Costa (PR), Fábio Reis (MDB), Fábio Mitidieri (PSD), Gustinho Ribeiro (SD) e Laércio Oliveira (PP) disseram assim ao projeto do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Fábio Henrique (PDT), João Daniel (PT) e Valdevan Noventa (PSC) votaram contra as maldades perpetradas pelo Palácio do Planalto contra a classe trabalhadora. Danôsse!

Show de demagogia

Alguns pré-candidatos a prefeito e vereadores populistas estão aproveitando as fortes chuvas para descer o malho na Prefeitura de Aracaju. De olho nos votos dos aracajuanos, estes espertalhões acusam o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) de não ter feito nada para evitar os transtornos causados pelo aguaceiro. Não fossem tão demagogos, estes políticos consideravam o fato de, nos últimos dias, ter chovido na capital 155,2 milímetros, quando o previsto para o período era de 35 milímetros. Vixe!

Susto no ar

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) e os passageiros do voo Brasília/Aracaju passaram um baita susto ontem à noite. É que, por falta de teto, o avião tentou pousar, mas arremeteu. O piloto informou aos passageiros sobre a delicada situação provocada pelas fortes chuvas caídas na capital sergipana e passou a sobrevoar o aeroporto por quase uma hora. Só então, conseguiu pousar. Ufa, que alívio!

Doença da alma

Pesquisa do Ibope revela que 67% das pessoas acreditam que já deixaram de ser contratadas para uma vaga por serem negras. E seis em cada 10 informaram que já foram vítimas de discriminação no ambiente de trabalho. “O gerente disse que eu deveria tirar as tranças e alisar o cabelo para ficar mais bonita”, contou uma das entrevistadas. Os racistas são doentes da alma, um mal incurável. Crendeuspai!

Escolha de candidatos

As convenções partidárias para oficializar os candidatos a prefeito e vice de Riachão do Dantas serão realizadas de amanhã até a próxima segunda-feira. Marcada para 1º de setembro, a eleição complementar visa substituir a ex-prefeita Gerana Gomes Silva (PTdoB) e o ex-vice Luciano Goes (PSB), cassados sob a acusação de forjarem uma pesquisa eleitoral na campanha de 2016. Os mandatos dos eleitos para administrar Riachão do Dantas terminarão em dezembro de 2020. Ah, bom!

Governo caloteiro

Mesmo no recesso parlamentar, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) não deixa o governador Belivaldo Chagas em paz. O oposicionista tem usado as redes sociais para chamar o governo de caloteiro. Ele cita como exemplo da velhacaria oficial o atraso dos salários e do décimo terceiro dos servidores, além da ordem de despejo emitida pela Justiça contra a Secretaria da Saúde, que há meses não paga o aluguel do prédio. Segundo Passos, “chegou a hora de resolver”. Homem, vôte!

Lei religiosa

A Semana do Dozenário de Nossa Senhora Aparecida passa a constar do calendário oficial de eventos de Aracaju. Lei nesse sentido foi sancionada, ontem, pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Prevista para ocorrer no período de 30 de setembro a 12 de outubro, a Semana movimenta a população do Conjunto residencial Bugio com reuniões, palestras e seminários. Autor do projeto em homenagem à Padroeira do Brasil, o vereador Seu Marcos (PHS) disse que a festa é muito importante na reafirmação da fé. Então, tá!

Emprego à vista

Hoje tem Feira de Oportunidades do Grau Técnico em Aracaju. Gratuito e aberto ao público, o evento acontece no centro da capital. Trata-se de uma grande oportunidade para o profissional que busca se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho. Para as empresas parceiras, a Feira também seleciona profissionais e estagiários. A previsão dos organizadores é que, até o final da tarde, sejam oferecidos mais de 300 empregos e estágios. Participe!

Afronta aos colegas

O vereador aracajuano Fábio Meireles (Cidadania) quer revogar o título de cidadão concedido ao professor Fernando Haddad (PT). Alega que o homenageado não fez nada pela capital. Autor do projeto concedendo o título, o vereador Camilo Feitosa (PT) lembra que, quando foi ministro da Educação, Haddad contribuiu com a expansão da Universidade Federal de Sergipe e fortaleceu a educação pública, graças à ampliação do Fundeb e a elevação do IDEB. Será que Fábio Meireles não sabe disso ou quer revogar o título para afrontar os vereadores que aprovaram a homenagem? Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 20 de dezembro de 1911.

Resumo dos jornais