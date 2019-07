Café com Código discute academia e indústria no próximo dia 20

11/07/19 - 09:25:41

O evento acontece na UNINASSAU Aracaju no próximo dia 20

Por: Suzy Guimarães

Academia e indústria é o tema do Café com Código, que acontece no próximo dia 20, na Faculdade UNINASSAU Aracaju. O evento será realizado a partir das 14h e objetivo é levar assuntos relacionados a tecnologia para o conhecimento da comunidade. A coordenação do curso é da professora Izabella Rezende, responsável pela graduação de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) da Instituição.

O minicurso que falará sobre academia e indústria, será ministrado pela doutora em Ciências da Computação, Chaina Oliveira. Durante a atividade, ainda haverá uma discussão sobre cidades inteligentes, com o analista de Tecnologia da Informação, Itawan Ferreira. “Ele vai abordar o uso da tecnologia como uma opção de tecnologia para ser desenvolvido nas cidades”, disse a professora.

Izabella observou que para os alunos e convidados do evento, este será um momento propício para levantar a informação de que a tecnológica pode transformar e facilitar vidas. O Café com Código é um projeto do curso de ADS da UNINASSAU e tem por objetivo apresentar novas formas de tecnologia para sociedade.