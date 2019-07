Chuvas provocam enchentes e pessoas são resgatadas com botes do Corpo de Bombeiros

11/07/19 - 10:24:53

As chuvas que caem em todo estado desde a última segunda-feira (08) continuam causando muitos problemas e prejuízos à população. Nesta quarta-feira (10) os problemas se agravaram em vários locais na capital e no interior do estado. O Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil registrou ocorrências em diversos municípios do Estado.

Em laranjeiras, durante toda a noite, os moradores foram obrigados a ficarem em alerta por conta das águas que invadiram algumas casas. Segundo informações, na noite desta quarta-feira (10) uma encosta acabou desmoronando e caindo, destruindo parcialmente duas casas no bairro Quintalé.

Em Estância, foi feita a interdição temporária da ponte próxima ao Complexo XPTO. De acordo com o diretor da Defesa Civil Estadual, cel. Alexandre José, a medida foi adotada de maneira preventiva.

Em Nossa Senhora do Socorro, a Defesa Civil Municipal interditou uma estrada no Guajará. Em Lagarto, uma casa desabou e, em outras duas, foi registrado desabamento parcial.

Em Japaratuba, uma cratera se abriu e atingiu pelo menos seis residências. A área foi interditada pela Defesa Civil e apenas danos materiais foram registrados.

No município de Riachuelo, trabalhadores da Petrobras ficaram ilhados em Sonda. Eles foram retirados através de barco e estão em seguro. Ainda segundo informações, outras sondas foram paralisadas.

Em Aracaju a situação é ainda mais complicada. Os moradores do Largo da Aparecida estão desesperados e estão sendo retirados de suas casas através de bote de salvamento do Corpo de Bombeiros.

O fato mais grave foi registrado na residência de uma senho ra cadeirante que foi retirada de entro da casa por um bombeiro militar.

Os moradores dizem que há muito tempo não era registrado na localidade e que no momento, a situação é de preocupação. Por conta da lâmina de água, que chaga a cerca de 50 centimetros, as pessoas estão usando um pedaço de pau para apalpar e não cair em algum buraco.

Já no bairro Jabotiana, as informações são de que a população está ilhada por conta das águas que estão impedindo a entrada e saída de carros de passeio e ônibus coletivos.

Na avenida Euclides Figueiredo, o trânsito está lento, por conta da obra que está sendo realizado na região.

Com informações e foto do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida

Munir Darrage