Datas de provas práticas do Detran/SE foram alteradas

11/07/19 - 14:09:39

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) informa alteração nas provas práticas de direção veicular para agendamentos dos dias 11, 12 e 15 de julho. A mudança é necessária em virtude das fortes chuvas ocorridas em Aracaju, que ocasionaram o alagamento do pátio em que são realizados os exames práticos, situado no conjunto Sol Nascente.

Assim, os candidatos devem estar atentos ao novo calendário (abaixo):

– Provas categoria “A” agendadas para o dia 11/07/19 (quinta-feira) serão realizadas dia 15/07/19 (segunda-feira) pela manhã, a partir das 07h30;

– Provas categorias “B” e “D” agendadas para o dia 11/07/19 (quinta-feira) serão realizadas dia 15/07/19 (segunda-feira) à tarde, a partir das 12h30;

– Provas categoria “A” agendadas para o dia 12/07/19 (sexta-feira) serão realizadas no dia 16/07/19 (terça-feira) pela manhã, a partir das 07h30, juntamente com as provas já agendadas para esse dia;

– Provas categorias “B” e “D” agendadas para o dia 12/07/19 (sexta-feira) serão realizadas dia 16/07/19 (terça-feira) à tarde, a partir das 12h30, juntamente com as provas já agendadas para esse dia;

– Provas categoria “B” e “D” agendadas para o dia 15/07/19 (segunda-feira) serão realizadas no dia 17/07/19 (quarta-feira) à tarde, a partir das 12h30 juntamente com as provas já agendadas para esse dia.

– Provas categoria “A” agendadas para o dia 17/07/19 (quarta-feira) serão realizadas normalmente, conforme programado previamente.

Por Ascom Detran/SE