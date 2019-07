Devido as chuvas, encosta desaba e destrói parcialmente duas casas no interior do estado

11/07/19 - 06:20:09

As chuvas que caem há mais de 48 horas em todo estado têm causado muitos problemas para a população, isso por conta do volume de água que na tarde desta quarta-feira (10), vários rios e barragens transbordaram em vários locais no estado.

O deslizamento de encostas causaram muitos problemas. Em laranjeiras, durante toda a noite, os moradores foram obrigados a ficarem em alerta por conta das águas que invadiram algumas casas.

Segundo informações passadas pelo grupo de WhatsApp Laranjeiras 24h, na noite desta quarta-feira (10) uma encosta acabou desmoronando e caindo, destruindo parcialmente duas casas no bairro Quintalé.

Ainda segundo o grupo, “todo o bairro está em alerta, morros ainda estão caindo nesse momento no bairro”.

Por volta das 22 horas, várias ruas daquele município ficaram completamente alagadas e as águas invadiram algumas casas,