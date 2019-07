EM NOTA, DEFESA CIVIL DIZ QUE NÃO FEZ DECLARAÇÃO SOBRE BARRAGEM DO POXIM

11/07/19 - 13:39:57

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), esclarece que não foram emitidas declarações da Defesa Civil Municipal sobre situação da barragem do rio Poxim, como afirma mensagem veiculada em grupos de Whatsapp, na manhã desta quinta-feira, 11.

De acordo com as informações da Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso, a barragem não opera com sistema de comportas. Para essa barragem é utilizado sistema com válvulas e a água está sendo represada normalmente.

O impacto das chuvas está sendo monitorados continuamente e as equipes estão empenhadas para atendimento das demandas provenientes do grande volume de chuvas, na capital.

Em situação de emergência a população pode acionar a Defesa Civil de Aracaju através do número 199. O serviço é gratuito e está disponível 24h por dia.