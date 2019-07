FAROL SERGIPE RECEBERÁ A EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS NO PRÓXIMO DIA 13

11/07/19 - 13:04:30

A Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) informa que o FAROL SERGIPE (Farol da Coroa do Meio) receberá no dia 13 de julho, às 15 horas, a Exposição de Veículos Antigos (EXPOCAF) realizada pelo grupo Antigos do Farol.

A EXPOCAF é realizada mensalmente pelo grupo Antigos do Farol em diversos pontos de Aracaju e contempla veículos Fuscas, Variantes, Brasílias e Gordines, e objetiva divulgar a importância do colecionismo para a preservação da história automobilística. A entrada no evento será mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para alguma instituição de caridade da cidade.

O Farol Sergipe fica localizado no começo da Orla da Atalaia, devendo-se tornar um dos principais cartões postais de Aracaju após a sua abertura para visitação pública, que está sendo estudada pela Marinha para ocorrer possivelmente no verão 2019/2020.

Da assessoria