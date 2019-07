GOVERNO DO ESTADO REÚNE GABINETE DE SITUAÇÃO PARA MONITORAR BARRAGENS

11/07/19 - 13:22:14

O Governo de Sergipe reuniu nesta quinta-feira (11), um gabinete de situação para monitoramento de barragens e chuvas. Participaram da reunião a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Sedurbs, Companhia de Saneamento de Sergipe, Deso, Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Serhma, Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe, Defesa Civil do Estado e dos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão e a Empresa Municipal de Obras e Urbanização, Emurb. A principal discussão da reunião girou em torno das situações das barragens do estado.

A Barragem do Poxim Açu, no município de São Cristóvão que atende a Grande Aracaju, está com 95,2% de sua capacidade de volume útil. É importante salientar que até o momento a barragem não verteu e não houve abertura da válvula dispessora, uma espécie de comporta, porém, com o volume de chuva esperado para as próximas 24 horas é torno de 50mm, há grande possibilidade do vertimento da barragem.

A Deso, informa que a Barragem do Poxim Açu vem cumprindo seu papel de retenção de água e a minimização de impacto de cheias, uma vez que armazenou todo o acúmulo de chuvas até o momento, que foi de 307 mm nos últimos dez dias, ultrapassando a média histórica para a Grande Aracaju, no mês de julho, 215mm.

É importante esclarecer que a inundação que ocorre em Aracaju no bairro Jabotiana (Largo da Aparecida, Santa Lúcia, JK e Sol Nascente) em Nossa Senhora do Socorro (Parque dos Faróis) e no município de São Cristóvão (Jardim Universitário) ocorreu pelas cheias do Rio Poxim Mirim, e não da barragem do Poxim Açu, além da influência da amplitude da maré.

O Governo do Estado informa que os órgãos emergenciais estão de prontidão para atender as necessidades dos sergipanos. A Defesa Civil alerta à população que se o nível de água dentro das residências se elevar, é importante deixar o local e procurar abrigo em lugar seguro, além de ligar para os órgãos de segurança. Na capital, o telefone da Defesa Civil é o 199. Em Nossa Senhora do Socorro, 0800-2845367 e (79) 988348626. Os moradores de São Cristóvão devem ligar para o (79) 99975-4412.

