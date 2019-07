JOVEM TENTA ATRAVESSAR RIACHO E É ARRASTADO PELAS ÁGUAS NO INTERIOR

11/07/19 - 12:44:09

Uma equipe do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe foi acionada na manhã desta quinta-feira (11), para resgatar um jovem que foi arrastado pelas águas do Riacho Capivara, no município de Porto da Folha.

As informações são de que ele tentou atravessar o Riacho da Capivara usando uma motocicleta, no município de Porto da Folha, quando foi levado pelas águas.

A população está ajudando nas buscas.

Desde a última segunda-feira (08), as chuvas tem caído durante todo o dia em Aracaju e em 68 dos 75 municípios do estado. Porto da Folha é uma das cidades que está em alerta.