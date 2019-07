Licitação das feiras livres: Emsurb recebe planilhas readequadas

11/07/19 - 07:08:40

A Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) realizou, no final da tarde desta quarta-feira, 10, a terceira Sessão Pública referente ao processo de licitação das feiras livres da capital, administradas pela Prefeitura de Aracaju.

De acordo com o relatório elaborado pela equipe técnica da empresa municipal, todas as empresas apresentaram erros nas planilhas entregues no dia 4 de junho. Seguindo o edital, os participantes do certame tiveram oito dias úteis para a reapresentação de novas propostas, com base nos erros pontuados na sessão do dia 27 de junho.

“Os técnicos farão uma nova análise das planilhas de custo e, tão logo concluída entraremos em contato com as empresas ou seus representantes para informar o dia da próxima sessão, onde daremos seguimento a próxima etapa do processo, que é a de habilitação”, explicou a presidente da Comissão, Émile Dantas de Carvalho Cartaxo.

O Processo Licitatório Nº 01/2019, dará a concessão, pelo prazo de dez anos, às empresas que oferecerem os menores valores, por lote, para a organização e infraestrutura de comercialização nas feiras livres da capital.

Foto: Felipe Goettenauer