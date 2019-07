METEOROLOGIA PREVÊ A ELEVAÇÃO NA MÉDIA HISTÓRICA DE CHUVAS EM SERGIPE

11/07/19 - 07:49:15

Frente fria deixou temperaturas mais baixas em vários municípios sergipanos e chuvas fortes devem durar até a próxima sexta-feira, 12.

Essa semana a paisagem mudou no estado de Sergipe, com dias mais acinzentados e temperaturas mais baixas que o normal, com mínima de até 16°C em municípios do Alto Sertão Sergipano. As fortes chuvas devem permanecer até a próxima sexta-feira, 12, em todas regiões.

Segundo o Centro de Meteorologia do Governo do estado, tem previsão de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia e ainda um alerta para risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios.

O meteorologista do Centro de Meteorologia do Estado, Overland Amaral, explica que o vapor de umidade vai se prolongando e, com isso, pancadas de chuvas deverão ocorrer principalmente no início da noite até início do dia seguinte.

A temperatura mínima na capital pode chegar aos 19°C, no dia 17 deste mês, com sensação térmica mais baixa. Já no município de Nossa Senhora da Glória e Monte Alegre, no Alto sertão, os termômetros devem marcar 16°C, no dia 18 deste mês.

O meteorologista acredita que esse ano terá uma elevação na média histórica de chuvas para o mês de julho.

“O quadro de chuvas do estado de Sergipe, já está em torno da média histórica prevista para todo o mês de julho. No litoral, a média que é de 215 mm e já atingimos essa meta hoje pela manhã. No Agreste, com média histórica para 80 mm, todos os municípios já estão atingindo essa média.

Já o sertão, é previsto uma média para 110 mm e a maioria dos munícipios já se aproxima desse índice. A previsão é que após o dia 12, as chuvas fortes deem uma trégua, porém a previsão para o mês de julho é de chuvas”, explicou o meteorologista.

Caso ocorra intercorrências causadas pelas fortes chuvas, o Governo do Estado alerta para que o cidadão entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Fonte: ASN

Foto Alex Carvalho