NO LARGO DE APARECIDA, ÁGUA CHEGA A 50 CENTÍMETROS E CAUSA MEDO À POPULAÇÃO

11/07/19 - 06:56:20

Nesta quarta-feira (10), quando se registrou um volume de 200 milímetros de água de chuva em apenas três dias, mais do que o esperado para todo o mês de julho, uma das populações mais afetadas foi a do Largo da Aparecida, no bairro Jabotiana, onde a cheia do Rio Poxim Mirim provocou uma enchente que mobilizou diversas frentes de atuação da Prefeitura,

Na manhã desta quinta-feira (11) o desespero tomou conta dos moradores do Largo de Aparecida por conta do volume de chuva que está caindo torrencialmente.

Os moradores dizem que há muito tempo não era registrado na localidade e que no momento, a situação é de preocupação. Sempre teve enchente por aqui mas eu nunca vi uma coisa dessas”, disse um morador em entrevista ao radialista Alex Carvalho.

O que chama a atenção é a maneira como os moradores estão se movimentando. Por conta da lâmina de água, que chaga a cerca de 50 centimetros, as pessoas estão usando um pedaço de pau para apalpar e não cair em algum buraco.

Já no bairro Jabotiana, as informações são de que a população está ilhada por conta das águas que estão impedindo a entrada e saída de carros de passeio e ônibus coletivos.

Na avenida Euclides Figueiredo, o trânsito está lento, por conta da obra que está sendo realizado na região.

Com informações e foto do radialista Alex Carvalho, na Rádio Jornal