Parceria entre Prefeitura de Lagarto e Hospital de Barretos vai melhorar o atendimento

11/07/19 - 04:38:01

Com o objetivo de estreitar os laços entre a Prefeitura Municipal e o Hospital do Amor de Barretos, a Prefeita Hilda Ribeiro, a Secretária de Saúde Luíza Ribeiro e o Diretor de Prevenção, Rafael Haikel, estiveram reunidos nesta quarta-feira, 10, no Gabinete Executivo.

O representante do hospital de referência apresentou dados referentes às mamografias realizadas em 2018 pela unidade, quando aproximadamente três mil mulheres foram atendidas; um número muito pequeno, visto que o público alvo são de 11 mil.

Dr. Rafael e Hilda Ribeiro sugeriram em conjunto uma maior divulgação para abranger mais pessoas. Uma das alternativas apresentadas foi, através dos agentes comunitários de saúde, um cadastramento e a propagação das informações dos serviços ofertados pelo Hospital de Barretos.

Outra ideia que será colocada em prática é a criação de um programa específico à saúde da mulher, já que a Unidade de Lagarto, que é regional, começará a ofertar também exames ginecológicos de prevenção ao câncer do colo do útero como papanicolau e colposcopia gratuitamente, o que representa um grande avanço para os usuários do SUS.

De acordo com a Prefeita Hilda, já existe a parceria com o Município de Lagarto que são os agendamentos, encaminhamentos e a presença da carreta de prevenção nos eventos. “O programa seria apenas a porta de entrada para as mulheres cuidarem mais da saúde”, disse.

Já para Dr. Rafael, o Hospital poderá financiar os demais tratamentos de câncer, ampliando a sua unidade em Lagarto; tendo a demanda, tudo é possível. “O fundador Henrique Prata tem raízes lagartenses e um carinho muito grande por esta terra. Então a ideia é expandir, ser também referência”, afirmou.

Foto: Daniela Domingos

Fonte: PML