PREFEITURA DE ITAPORANGA EMITE NOTA APÓS ROMPIMENTO DE BARRAGEM NA BAHIA

11/07/19 - 17:30:35

A Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda, através da Defesa Civil Municipal, notifica a população que, em contato realizado com a Defesa Civil do Estado de Sergipe, foi informado que a barragem que rompeu no município de Coronel João Sá é de pequeno porte, não chegando a grandes proporções. Com essa informação, a Administração acalma a população com relação a enchente causada por esse rompimento. As Secretarias continuam de prontidão caso haja quaisquer incidentes ocasionados pelas fortes chuvas.