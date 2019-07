Prefeitura municipal de Cumbe anuncia atrações do São Pedro 2019

11/07/19 - 17:00:59

E quem foi que disse que as festas juninas já acabaram este ano? Agora chegou a vez do São Pedro de Cumbe. Nos próximos dias 19, 20 e 21 de julho, o município irá contar com uma ampla estrutura organizada pela Prefeitura. A festa vai começar com o Arraiá da Assistência Social, com apresentações culturais e de quadrilhas juninas. A programação ainda terá grandes atrações, que irão fazer muita gente cair no forró. A animação ficará por conta de Adelmário Coelho, Alcymar Monteiro, Zuerões do Forró, Jeane e Dedé Brasil, Galã, entre outros, sem falar na tradicional manifestação da Sarandaia, que irá percorrer as ruas da cidade. E no domingo (21), na tradicional busca do mastro, quem fará a multidão sair do chão vai ser a banda Seeway. Venha, participe e traga sua família para este grande arraiá de alegria, cultura e descontração.

Da assessoria