Prefeitura traz ao Centro Cultural exposição do artista português Kokife

11/07/19 - 17:00:30

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), traz à capital a exposição do artista Mário Grangeon Carcomo Lobo, que atende e assina pelo pseudônimo de ‘Kokife’. A Mostra será aberta na próxima terça-feira, dia 16, no Centro Cultural, localizado na Praça General Valadão.

Nascido em Moçambique e residente em Portugal, Kokife já expôs seus trabalhos em Bacelos, Viseu, Guimarães, em Portugal, e Vigo na Espanha. No Brasil, o artista já esteve em cartaz nas cidades de Salvador e Feira de Santana.

A exposição “Kokife: objetos e coleções – da concepção a criação do artista” será instalada na sala do Museu Cidade de Aracaju e trará o acervo pessoal de Mário Grangeon, que é colecionador de objetos antigos e tem obras de autoria própria. Seu diferencial é a inserção de pigmentos coloridos nas peças que produz.

Kokife vem de uma família de artistas e aprendeu a dominar a técnica da pirogravura, conhecida e disseminada pelo método de decorar madeira e couro através da aplicação controlada de ferro aquecido, resultando em uma queimadura na peça na tonalidade preta.

A proposta da exposição é valorizar a diversidade cultural do estado e do país, através de um acervo diversificado e extremamente rico tanto no valor cultural, quanto no valor histórico de suas peças. A Mostra trará o universo pessoal de Mário Grangeon Carcomo Lobo, recriando um ambiente que representa a intimidade e processos de criações do artista, através de uma ambientação aproximada do que seria o escritório e o lar de Kokife, com objetos e mobiliário.

A abertura da exposição acontece no dia 16, às 18h, e ficará em cartaz até o dia 31 de julho no Museu Cidade de Aracaju – Prefeito Viana de Assis, localizado no Centro Cultural. Os visitantes ou escolas que desejarem agendar visitas devem entrar em contato pelo número (79) 3214-5387. A entrada é gratuita.