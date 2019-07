Projeto Gratidão: servidores aposentados da Educação são homenageados

11/07/19 - 17:00:41

“Foram 35 anos de serviços prestados à educação púbica, e o sentimento que fica é de dever cumprido”, celebra a professora Miriam Ferreira Matos, que nesta quinta-feira, 11, recebeu a portaria da sua aposentadoria em encontro realizado pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc). Juntamente com ela, mais 93 funcionários foram homenageados pelo secretário Josué Modesto dos Passos Subrinho e pelo superintendente da Educação, José Ricardo de Santana e técnicos da Seduc.

O Projeto Gratidão acontece bimestralmente e é uma ação do Departamento de Recursos Humanos e visa ao reconhecimento dos serviços prestados ao longo de décadas, tanto por servidores que desempenharam suas funções nas escolas da Rede Estadual de Ensino, quanto nos departamentos administrativos da pasta.

Emocionada com o reconhecimento, a professora aposentada Miriam Ferreira, que lecionou no Colégio Estadual Professor José Amaral Lemos, em Pirambu, e no Colégio Estadual Gonçalo Rollemberg, em Aracaju, avalia como necessária a homenagem. “É uma emoção que não dá para descrever. É um momento histórico porque passa um filme na cabeça de todos os momentos felizes que eu vivi com meus alunos na sala de aula. Eu só tenho a agradecer a sensibilidade do professor Josué Modesto e de toda sua equipe em eternizar esse momento em nossas vidas com essa belíssima homenagem”, comemorou. Na ocasião, a professora exibiu um vídeo com registros da sua trajetória como professora da rede estadual de ensino.

O servidor da área de manutenção das escolas, José Santos Filho, também não escondeu a emoção de ser homenageado. “É uma ação importante porque faz com que a gente se sinta mais valorizado no serviço público. Estou muito feliz”, destacou o recém-aposentado, afirmando que pretende continuar trabalhando.

Dentre professores, oficiais administrativos, vigilantes, assessores administrativos e executores de serviços básicos lotados em escolas e Diretorias de Educação de todas as regiões do Estado receberam cópias da edição do Diário Oficial do Estado de Sergipe nas quais suas portarias de aposentadoria foram publicadas e um certificado de homenagem pelos serviços que prestaram ao sistema educacional sergipano.

O secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, afirma que o projeto tem um forte significado de agradecimento aos profissionais da educação. “É um ato simples e singelo, mas que não deveríamos deixar passar em branco. Essas é a nossa gratidão a esses profissionais que por muitos anos constrói um espaço escolar e administrativo do serviço público mais democrático e de oportunidades”, enfatizou o secretário ao abrir a solenidade.

Novas projeções

Ana Célia Silva Almeida de Azevedo lecionou no Centro de Excelência Atheneu Sergipense e no Colégio Estadual General Siqueira, ambos localizados em Aracaju. Ela também afirma que não pretende parar de trabalhar. “O momento agora é de realizar novas projeções de vida. Estou muito feliz com esse reconhecimento de anos dedicados à educação pública, mas o trabalho felizmente não para”, pontuou.

Para o superintendente executivo da Seduc, professor José Ricardo Santana, o servidor é parte importante do funcionalismo público e merece ser valorizado. “É um momento muito especial, e a gente só tem a agradecer a cada funcionário da administração pública, tanto o professor que esteve na sala de aula quanto os técnicos administrativos que desempenharam seu trabalho com muita dedicação”, salientou.

Representando o diretor do DRH, professor Jorge Costa Cruz, Rosângela Francisco da Conceição Oliveira disse que, mesmo com a aposentadoria, é possível buscar um novo significado para a vida. “Eu acredito que é possível sim buscar novas formas de se reinventar. Esse momento é um divisor de águas que marca a sensibilidade de uma equipe que se importa e valoriza o servidor público”, destacou Rosângela, parabenizando os aposentados pelos serviços prestados à educação pública.

A coordenadora do Centro de Qualificação de Pessoal Professor Antônio Garcia Filho, professora Ivanete Santos, também agradeceu a dedicação dos servidores e afirmou que esse é novo momento de vida para os recém-aposentados.

Foto Maria Odilia