Rodovias Estaduais são desobstruídas pelo DER no interior

11/07/19 - 05:00:45

Ações correspondem à retirada de árvores e material de encostas que caíram na pista de rolamento

Por conta das fortes chuvas ocorridas em todo o Estado nas últimas 72 horas, ocasionando queda de árvores e materiais de encostas (areia, rochas, entre outros) em diversos trechos da malha viária, e a fim de manter a fluidez do tráfego, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Sedurbs, através do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) está executando a limpeza e retirada de árvores nas rodovias prejudicadas.

Desde a segunda-feira (09), na Rodovia SE 368, em alguns trechos entre Estância e Santa Luzia do Itanhy, no Território Sul do Estado, está sendo feito a retirada de areia em um dos lados da pista. Já na Rodovia SE-170, entre Itabaiana e Lagarto, no Território Agreste Central, uma árvore derrubada pela ventania foi removida na manhã de hoje.

No Território Centro Sul, os profissionais do DER retiraram uma árvore derrubada pelos fortes ventos na Rodovia Lourival Batista (SE-270), entre o município de Salgado e o Povoado Olhos D’água em Lagarto. Ainda no dia de hoje, uma equipe do departamento estadual fará a remoção de areia e pequenas rochas em trechos da Rodovia SE 318, que liga os municípios de Estância e Boquim, no Território Sul.

O DER se mantém atento às possíveis ocorrências e disponibiliza os números de telefone 0800 284 9016 e 3253 1149 para que o cidadão possa comunicar qualquer obstrução nas rodovias estaduais

Fonte e foto ASN