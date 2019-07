ROMPIMENTO DE BARRAGEM NA BAHIA NÃO DEVE AFETAR MUNICÍPIOS SERGIPANOS

11/07/19 - 17:23:34

O Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (Depec) informa que o rompimento da barragem do Quati, localizada entre os municípios de Coronel João Sá e Pedro Alexandre, na Bahia, ocorrido nesta quinta-feira, 11, não deverá afetar de maneira significativa os municípios sergipanos.

Assim que receberam as informações sobre o acontecido, as equipes técnicas da Defesa Civil avaliaram a situação e concluíram que, por se tratar de uma estrutura de pequeno porte, não oferece risco potencial para Sergipe. “Ainda que as águas cheguem ao Vaza Barris, elas devem ser diluídas ao longo do curso do rio, sem grandes alterações nos níveis”, explicou cel. Alexandre, diretor do Depec.

O governador Belivaldo Chagas recebeu a ligação do governador da Bahia, Rui Costa, que informou que as equipes de segurança seguem monitorando todas as áreas do entorno da barragem, assim como fazem as equipes de Defesa Civil em Sergipe em relação aos municípios que margeiam o rio.

O governo do Estado tranquiliza a população, entretanto, a Defesa Civil reforça a orientação de busca por locais seguros e de informar casos de emergências pelo número 199 na capital e 193 nos demais municípios.