Sanciona lei que inclui o Dozenário de Nossa Senhora Aparecida no calendário oficial

11/07/19 - 04:54:23

O prefeito Edvaldo Nogueira sancionou, na tarde desta quarta-feira, 10, a lei nº 5.226/2019, que institui, no calendário oficial de eventos da cidade, a Semana do Dozenário de Nossa Senhora Aparecida, a se realizar no bairro Bugio, em Aracaju. A legislação atende um pleito da comunidade católica do bairro que realiza, há 35 anos, atividades religiosas alusivas ao 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil.

“Fico muito feliz em sancionar esta lei, pois Nossa Senhora Aparecida é a Padroeira do Brasil, é a expressão da fé do povo católico. Ela é também a Padroeira do meu bairro, pelo qual tenho muito carinho. De modo que esta lei reconhece um evento que é a maior expressão religiosa da cidade. O Dozenário de Nossa Senhora Aparecida atrai milhares de fiéis de todo o Estado. Por isso, está de parabéns o vereador Seu Marcos pela iniciativa em propor esta lei e o padre Jadilson, pároco do Santuário e importante guia da nossa fé”, afirmou o prefeito.

O padre Jadilson Andrade destacou a importância da lei para todos os católicos de Aracaju. “Este é um momento muito importante. Estamos todos felizes em saber que a nossa festa agora faz parte do calendário oficial de Aracaju. Isto aumenta o nosso compromisso e trabalho, pois toda a cidade se voltará para celebrar Nossa Senhora Aparecida. Agradeço de coração ao prefeito e ao vereador Seu Marcos”, declarou.

Para o vereador Seu Marcos, morador do Bugio, a sanção da lei é um reconhecimento do trabalho desenvolvido no Santuário. “Agradeço ao prefeito pela sensibilidade. Edvaldo demonstra seu amor por suas raízes, já que ele morou no bairro Bugio, e sua devoção à Nossa Senhora. A sanção desta lei é um presente para a nossa paróquia que comemora 35 anos”, disse.

Pela lei, fica instituído o Dozenário de Nossa Senhora Aparecida a ser comemorado anualmente entre 30 de setembro e 12 de outubro. No período, conforme a legislação, serão realizadas reuniões, palestras, seminários e atividades alusivas ao evento. No bairro Bugio está instalado o Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Valter Lima