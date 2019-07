TCE É PARCEIRO DO SEBRAE EM EVENTO VOLTADO A PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO

11/07/19 - 05:00:54

Responsável por coordenar o processo licitatório na modalidade pregão, o pregoeiro tem papel fundamental na busca pela redução dos gastos públicos. A importância desse profissional motivou o Sebrae e realizar, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), o “I Encontro de pregoeiros e equipes de apoio”. O evento ocorrerá no próximo dia 17, às 8h, no auditório do Sebrae.

A iniciativa foi tema de reunião ocorrida na manhã desta quarta-feira, 10, entre o presidente do TCE, conselheiro Ulices Andrade, e o diretor técnico do Sebrae, Emanoel Sobral. “É uma ação que tem o nosso apoio, afinal, lida com um tema diretamente ligado à nossa atividade; com pregoeiros qualificados, o controle externo e a administração pública só têm a ganhar”, destacou o conselheiro Ulices Andrade.

O Encontro buscará debater, entre outros aspectos, o desafio das compras pública locais. “Nosso objetivo é capacitar esses pregoeiros e o Sebrae, com isso, aproxima os pregoeiros dos pequenos negócios dos municípios, transformando as compras governamentais para que eles comprem em empresas de pequenos negócios no próprio município e o dinheiro circule nessa localidade”, comentou Emanoel Sobral.

Um dos palestrantes da programação, o coordenador de controle interno do TCE, Fábio Silva, disse ver o evento como mais um trabalho de parceria entre o Sebrae e o TCE na disseminação da Lei Complementar 123/2006, que institui um tratamento simplificado, diferenciado e favorecido para as Micro e Pequenas Empresas.

“É importante para o TCE essa conscientização dos gestores públicos, pregoeiros e empresários; é preciso que se contrate o melhor serviço e pelo preço mais justo; com esse aperfeiçoamento quem vai ter mais beneficiada é a população”, colocou Fábio.

