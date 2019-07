Tributo a Desire exalta cultura do Reggae no Capitão Cook

11/07/19 - 14:17:36

O show acontece no bar localizado na Coroa do Meio

E está chegando a hora. É no sábado 13, no Capitão Cook, ali na Coroa do Meio, Zona Sul da cidade, que vai acontecer o Tributo a Desire. O Reggae vem como toda sua força iluminar as noites aracajuanas e resgatar a cultura afro no Estado de Sergipe. A Banda Jamaica Heritage, trazendo uma bela roupagem de músicas presta sua homenagem a ela, Desire, uma das lendas vivas do reggae no mundo.

O show de sábado promete um repertório variado, no entanto, bem escolhido com as belas canções da interprete das Ilhas Virgens, EUA, que em breve estará no Brasil. A apresentação é um evento da Radics Produções, que invade Sergipe com o melhor do Reggae. Para quem curte o estilo, o momento é esse. Vale a pena conferir o som da Jamaica Heritage, formada por músicos renomados.

O empresário e músico Natan Almeida, explica que a proposta do projeto Radics é promover o resgate da boa música que hoje está apagada no cenário nacional. “Queremos levar o Reggae a sociedade como uma forma de retomada da boa música, a que tem estilo e visa ofertar boas mensagens as pessoas. O nosso país necessita de cultura, de reconstruir a história da música para que as memórias futuras sejam as melhores”, disse Natan.

Fonte e foto assessoria