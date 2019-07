V Bienal do Livro de Itabaiana será lançada neste domingo, 14

11/07/19 - 12:57:59

O maior evento literário e cultural de Sergipe será lançado neste domingo, 14, a partir das 18h, na Praça Chiara Lubich, na cidade de Itabaiana. A prévia da V Bienal do Livro de Itabaiana é organizada pela Academia Itabaianense de Letras, com apoio da Academia Sergipana de Letras, e contará com lançamento de livros, sarau poéticos e literários, sorteio de livros, apresentações teatrais, contadores de histórias, cordelistas e show musical.

Para abrilhantar ainda mais esta prévia da já consagrada feira literária, a cantora Amorosa fará um show cantando toda sua sergipanidade representada em música. Além disto, os escritores Antônio Saracura, José Ginaldo de Jesus, professora Jaqueline Ramos, Josevanda Mendonça e Antenor Aguiar lançarão livros dos mais variados títulos. A banda marcial do Instituto Federal de Sergipe (IFS), núcleo Itabaiana, fará um show que promete encantar o público.

Para o curador da Bienal do Livro e um dos organizadores do evento cultural, Antônio Saracaru, esta é uma oportunidade das famílias sergipanas terem um domingo diferente de contado com a cultura, literatura e música. “Estamos organizando um evento cultural que agradará todo tipo de público. Este lançamento será uma prévia do que teremos na V Bienal do Livro, vale muito a pena marcar presença”.

Bienal

A V Bienal do Livro de Itabaiana acontecerá nos dias 11 a 15 de setembro no Shopping Peixoto, localizado na cidade serrana. O evento pretende reunir cerca de 50 mil pessoas durante a feira, além de lançar mais de 300 títulos de livros. A estrutura contará com a entrega do troféu Falcão de Ouro, Tenda Cultural, Palco da Palavra, exposição de carros antigos, pavilhão dos municípios, pavilhão do conhecimento, auditório e praça dos escritores.

Por Danilo Cardoso