Vice-governadora prestigia formatura de primeira turma do Campus do Sertão

11/07/19 - 08:58:03

Também estiveram presentes o reitor da UFS, Ângelo Antoniolli, o prefeito de Nossa Senhora da Glória, Francisco Nascimento, o secretário de Estado da Agricultura e Pesca, André Bomfim e o ex-governador Jackson Barreto

Na noite da última terça-feira (09), a vice-governadora Eliane Aquino, representando o governador Belivaldo Chagas, participou da solenidade de formatura da primeira turma do curso de Agroindústria da Universidade Federal de Sergipe (UFS), na cidade de Nossa Senhora da Glória.

“Essa é uma noite de celebração da vitória pessoal de vocês, que traz com ela uma vitória coletiva, de luta e de defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. Esse é um anseio histórico, esse é um anseio atual, vivo e pulsante. A vitória de hoje, é uma vitória que vocês dividem com toda a sociedade sergipana e com aqueles que trabalharam para que o Campus do Sertão se tornasse realidade”, declarou a vice-governadora Eliane Aquino aos formandos.

O polo de Nossa Senhora da Glória é a quinta unidade da Universidade Federal em Sergipe, que nasceu também através de incentivos do REUNI, programa do Governo Federal de 2007, destinado a criar condições para que as universidades federais promovam a expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior.

O Campus do Sertão será ampliado por meio da implantação de uma fazenda experimental. Parte dos recursos para a construção da fazenda já foram garantidos pelo governador Belivaldo Chagas através do direcionamento de R$20 milhões conseguidos por intermédio de emenda impositiva no final de 2018.

Para o reitor da UFS, Ângelo Antoniolli, a educação é revolucionária. “Um momento de festa para o povo sergipano, fundamentalmente o povo sertanejo. A universidade começa a responder a contento sobre as expectativas que a população tinha sobre o Campus do Sertão, que é o primeiro campus de ciências agrárias com a metodologia de Ciência Ativa, que trabalha, sobretudo, com a realidade local da região, formando profissionais prontos para atender às demandas deste ambiente. Estamos fazendo uma revolução com o Campus do Sertão, que é a revolução da educação. A educação está fazendo a mudança social. Quero agradecer muitíssimo ao governador Belivaldo Chagas pela importante atitude que tomou em Brasília em relação à nossa universidade. Ele foi muito coerente e muito correto com a universidade”.

Ao todo, o mercado de trabalho recebe 17 novos profissionais em agroindústria. Entre eles está Izabela Gouveia Nascimento, primeira pessoa de sua família a entrar em um curso superior e se formar. Antes do Campus do Sertão, Izabela já tinha sido aprovada em psicologia e biologia, mas não chegou a cursar por falta de condições de viver na capital. Com a chegada da universidade em Nossa Senhora da Glória, uma nova realidade estava posta. “Quando a UFS veio pra Glória, mais próximo de onde moro, meus amigos me incentivaram a me inscrever. E aí tudo foi acontecendo. Aquele sonho de ter um curso superior chegou, eu o agarrei e passou muito rápido. Parece que foi ontem que iniciamos e já estamos saindo vitoriosos, pois o caminho até aqui não foi fácil pra ninguém. Tanto eu quanto meus colegas saímos daqui realizados, felizes e, com certeza, prontos para colher os frutos de tudo o que plantamos desde o Ciclo I, em 2015”, comemora.

Homenagens

Durante o evento também foram homenageados os professores Anderson Nascimento Oliveira, que nominou a turma e Daniela Bitencurti. Os docentes trabalhavam no campus de Glória e faleceram recentemente.

Foto Danilo França