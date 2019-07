A História de Vida de Dr. Almir Santana foi apresentada no Almoço Somese

12/07/19 - 06:23:52

A “História de vida” de Dr. José Almir Santana foi apresentada durante o Almoço Somese dessa quinta-feira, 11, durante a palestra do professor e médico especialista em saúde pública, que fará parte da continuidade do Projeto Memória Viva da Medicina Sergipana. Esse projeto tem por objetivo preservar e disponibilizar um acervo histórico e cultural da área médica.

Uma vez ao mês, a Somese realizará o seu autêntico Almoço destinado à continuidade das gravações do documentário que fará parte do projeto Memória Viva da Medicina Sergipana até contemplara quantidade de médicos homenageados.

O professor e presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, sente-se honrado por poder dar continuidade ao Projeto Memória Viva da Medicina Sergipana, uma vez que, o lançamento da primeira edição foi um sucesso. “É gratificante poder homenagear e registrar as histórias de vida desses colegas de profissão que tanto fizeram e ainda fazem pela medicina em Sergipe”, enfatizou Dr. Aderval.

Dr. Almir Santana sente-se muito feliz por poder compartilhar um pouco de tudo que passou na luta dos 32 anos com relação à Aids. “Foram anos difíceis, mas olho para trás e vejo que caminhamos e que ficou o meu objetivo principal que é ajudar a população como sanitarista, proteger e combater o preconceito com atitudes de prevenção e educação. A pessoa com o vírus do HIV era muito discriminada, mas hoje diminuiu e eu agradeço aos colegas por terem me escolhido para esse relato”, agradeceu Dr. Almir.

Segundo o Dr. Sérvulo Sampaio, prestigiar a história de vida de Almir é uma obrigação de todos os médicos sergipanos e de toda a sociedade sergipana, em virtude do trabalho que tem feito em benefício dos pacientes com Aids e com doenças sexualmente transmissíveis. “Por conta disso, o nome de Almir cresceu em todo país e hoje ele é uma referência nacional, inclusive recebendo a comenda no Conselho Federal de Medicina e é um merecedor pelo trabalho que realiza em Sergipe”, comentou Dr. Sérvulo.

