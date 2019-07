Águas passadas

12/07/19 - 07:10:59

Os caudalosos afluentes dos rios São Francisco e Vaza Barris coloriram de marrom a paisagem do interior de Sergipe, onde as barragens e aguadas transbordaram graças as fortes chuvas. Lamentavelmente, esse rico excedente escorre para o mar sem qualquer aproveitamento futuro, pois águas passadas não voltam aos rios. A pergunta que se faz é por que os sucessivos governos sergipanos nada fizeram para represar parte dessas águas antes que elas se misturem ao azul-turquesa do Oceano Atlântico? A resposta é simples: em vez de construir barragens para armazenar as águas de riachos como o abundante Jacaré, o poder público prefere aguardar a chegada das secas inclementes para recorrer aos carros-pipa visando matar a sede do sertanejo. Assim, os mantém encabrestados como bois nos corrais dos chefes políticos à espera das próximas eleições. Uma lástima!

Deputado fake news

No desejo de criticar o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) recorre até a fake news. Ontem, o moço publicou nas redes sociais um episódio ocorrido em Santa Rosa de Lima como se tivesse acontecido em Aracaju. O inconsequente deputado exibiu o drama de uma idosa que teve a casa invadida pelas águas e cobrou providências ao prefeito da capital. Nem precisa dizer que Edvaldo disse o diabo de Rodrigo, taxando-o de irresponsável, inescrupuloso e otras cositas más. Danôsse!

Conta-gotas

O governo estadual conclui hoje o pagamento da folha de pessoal de junho passado. Devem receber nesta sexta-feira os servidores ativos, aposentados e pensionistas que ganham mais de R$ 3 mil, assim como todos comissionados. E dando sequência à política de conta-gotas, o governo promete pagar, terça-feira próxima, a última parcela do saldo remanescente do 13º salário do já distante 2018. Como se diz lá em Carira, antes tarde do que nunca. Aff Maria!

Economia aérea

E o senador Alessandro Vieira (Cidadania) bateu na porta do Ministério da Infraestrutura. Foi saber qual o motivo da escassez de voos para Aracaju. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas disse que o remédio para este problema é baixar o ICMS dos combustíveis. Segundo ele, a Bahia e o Rio Grande do Norte ganharam novos voos após reduzirem o imposto. Alessandro afirma que a sua preocupação é com o fomento do turismo e da economia, visando aumentar a renda estadual e gerar emprego para os sergipanos. Então, tá!

Olhos da cara

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe não gostou de ter lido aqui na Coluna que os hotéis de Aracaju cobram os olhos da cara. A entidade jura que a nossa rede hoteleira pratica os mesmos preços desde 2015, reajustando-os apenas no Réveillon e no Carnaval. Ah, bom! Também diz que o valor médio das diárias praticadas na capital sergipana é de R$ 170, portanto, nada acima do cobrado em Maceió e Salvador. Ora, se este é o preço médio praticado no Nordeste, convenhamos ser mais provável que o turista prefira curtir as belezas de Maceió e Salvador, com muito mais opções de lazer do que a nossa Aracaju. Vixe!

Visita de cortesia

E quem esteve visitando o governador Belivaldo Chagas (PSD) foi Juliano Souza Ribeiro. Ele vem a ser o superintendente em Sergipe da outrora temida Agência Brasileira de Inteligência. Nos anos de chumbo da ditadura militar, a Abin era o ninho dos arapongas, apelido dado aos policiais que gravam ilegalmente conversas telefônicas dos ditos inimigos do governo. Hoje, a Agência atua dentro da lei e é parceira das polícias estaduais na luta pela redução dos índices de violência. Melhor assim!

Cordel valorizado

O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) sancionou a lei declarando a literatura de Cordel como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Aracaju. De autoria do ex-vereador Iran Barbosa (PT), o projeto foi elaborado com a participação dos cordelistas. Hoje deputado estadual, o petista disse que a sua proposta visou o fortalecimento dessa modalidade literária, além de enaltecer os personagens importantes da nossa poesia popular. Legal!

Defesa dos Correios

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) participou, ontem, da audiência pública, realizada em Aracaju, visando condenar a anunciada privatização dos Correios. Para quem não sabe, o primeiro emprego de JB foi como carteiro. Ele lembra que, ainda muito jovem, ia de bicicleta entregar telegramas e cartas no Palácio do Governo: “Depois do expediente, ia à faculdade de Direito estudar para ser doutor, pois esse era o sonho da família”, conta o velho carteiro. Marminino!

Radicalmente contra

Não há quem convença o deputado federal Valdevan Noventa (PSC) votar favorável à famigerada reforma da Previdência. Ele diz entender que o sistema previdenciário precisa de um ajuste, “porém isso não pode ser feito única e exclusivamente nas costas dos mais pobres”. Noventa lembra da fatídica reforma Trabalhista, aprovada como se fosse o remédio contra o desemprego, mas que só fez acabar com os direitos dos trabalhadores. Crendeuspai!

Trânsito maluco

Por que será que a SMTT não desenvolve uma única campanha para educar motoristas e pedestres? Há quem diga, mas é maldade, que o órgão de trânsito aracajuano não investe em educação para faturar mais com as multas. Bem que a SMTT poderia investir em campanhas educativas uma pequena parte da fortuna que ganha dos motoristas infratores. Ficaria com menos dinheiro em caixa, porém contribuiria para reduzir os acidentes na capital, muitos deles fatais. Homem, vôte!

Arca de Noé

Defensora dos animais, a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) botou os pés na água para resgatar gatos e cachorros na periferia de Aracaju. Com a ajuda de policiais do Corpo de Bombeiros, a moça retirou cinco cães e um bichano de uma casa inundada no conjunto residencial JK. A dona deles, Vânia dos Santos, só abandonou a residência cheia d’água quando todos os bichinhos estavam são e salvos. Legal!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Imparcial, em 5 de abril de 1919.