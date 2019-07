Alessandro é nome em destaque

12/07/19 - 00:45:44

Há uma paralisação total das conversas políticas sobre a sucessão municipal. Sergipe se volta para as chuvas que caem constante por todo seu território, provocando estragos e medo. Nenhum Estado está preparado para acolher tanta água e escoá-la com eficiência, mas Aracaju, onde há mais problemas e perdas, todo o alerta é pouco para qualquer previsão de chuvas, principalmente quando os Institutos de Meteorologia anunciam. É que hoje os sistemas são mais avançados e dificilmente erram.

As chuvas provocaram esse silêncio nos bastidores políticos. A votação da Reforma da Previdência também. Deputados federais e senadores estão ausentes, os estaduais de recesso e lideranças políticas sem mandato ainda tratam de alguma aliança e debulham motivos para reatá-las, como é o caso do PT e PSB, mas tudo encoberto por um mistério “hitchcockeano”. Outras conversas circulam tímidas, mas sem musculatura para mexer com o momento político sem ânimo, frio pela baixa temperatura imposta pelo inverno.

Em Brasília, entretanto, algumas conversas acontecem sobre Sergipe. Durante almoço entre deputados e outros políticos do Estado, lamentou-se a ausência de perspectiva para se identificar uma liderança expressiva que se possa imaginar candidato ao Governo. Não há um nome forte que se vislumbre candidatura certa em 2022. Apenas um foi citado e obteve unanimidade: o senador Alessandro Vieira (Cidadania), que vem se revelando como concorrente natural ao Governo em 2022.

Alessandro é delegado, nascido no Rio Grande do Sul, que se tornou senador por Sergipe. Ousou disputar o mandato com nomes como Valadares (PSB), Jackson Barreto (MDB), André Moura (PSC) e Heleno Silva (PRB). Nas mesas de apostas, no período eleitoral, ninguém lhe punha uma única ficha, mas quando as urnas foram abertas, Alessandro estava eleito com a maior votação e sem riscos.

Hoje ele exerce seu mandato e já mostrou a que veio. O seu nome é o mais citado pela mídia nacional e ousou apresentar a “CPI da Toga”, que fez o Congresso e o próprio TSE tremerem. A sua atuação é nova, embora esteja bem posto em sua testa o timbre de “direita” e, talvez mais desgastante: “Bolsonarista”. Mesmo assim, o senador pelo Cidadania de Sergipe, Alessandro Vieira, vem se revelando como a liderança atual que já se vê como candidato em condições de suceder a Belivaldo Chagas.

Isso passou a ser opinião geral durante o almoço, porque não surgiu novo líder e os tradicionais estão perdidos no tempo.

Problemas nos bairros

As chuvas em Aracaju causam problemas nos bairros, como o Jabotiana, que está “abaixo d’água. Inclusive o Cemitério Colina da Saudade está em risco.

*** O Jabotiana fica em uma área muito baixa e as pessoas não puderam sair de casa. O problema é grande na periferia.

Barragem se rompe

O rompimento da barragem na cidade baiana de João Sá provocou medo que houvesse inundações em cidades da região Sul de Sergipe e assustou as comunidades.

*** A rodovia para Santa Rosa do Lima cedeu e a cidade ficou isolado por alguns momentos.

Governadores e Tasso

Governadores estão pressionando o senador Tasso Jereissati (PSDB), relator da reforma da Previdência no Senado, a dar um jeito de incluir estados e municípios na proposta.

*** A ideia é mesmo votar à parte uma nova emenda constitucional com a inclusão de estados e municípios.

*** Governadores do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e do Piauí, Wellington Dias (PT) se reuniram com o senador tucano.

Já as eleições 2022

As eleições de 2020 já estão sendo discutidas à exaustão. Alguns políticos de Sergipe acham que o nome da oposição para disputar o Governo em 2022 deve ser o de Alessandro Vieira.

*** Razão: “a dita oposição que era toda esfacelada, toda batendo cabeça, toda enfraquecido, não tem nome certo para a disputa”.

*** Setores da oposição que apoiaram Eduardo Amorim e Valadares Filho já se voltam e miram em relação ao nome do senador Alessandro Vieira.

É a pura realidade

Um político sergipano disse, em Brasília, que o crescimento de Alessandro “é visível, porque ele está se fortalecendo com o presidente Bolsonaro. Se você perguntar hoje um nome ao Governo pela oposição só tem Alessandro”.

*** E continua: “do Governo alguém ainda pode dizer Eliane Aquino, Rogério Carvalho, Laércio Oliveira, Fábio Mitidieri, mas da oposição não tem”.

*** Diz ainda que os “Valadares se enfraqueceram, Eduardo Amorim saiu do jogo e André Moura também está fora. Então não tem ninguém. O nome mesmo é o de Alessandro. Ele já sabe disso e está trabalhando”, conclui.

Alguns motivos para votar

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse que teve alguns motivos para votar a favor da Reforma da Previdência. “Mas deixo claro que vou seguir lutando para reduzir a desigualdade com os destaques desta PEC”.

*** Segundo Fábio, “professores, pensionistas, policiais… Ainda tem muito a se tratar”.

*** Disse ainda que “precisamos incluir estados e municípios nesta reforma. Não vamos deixá-los desprotegidos e com dívidas enormes com seus servidores”.

Café da manhã com Maia

O deputado Gustinho Ribeiro (SD) foi o único parlamentar a tomar café da manhã, na quinta-feira, dia da votação da reforma da Previdência, com o presidente da Câmara, Rodrigo Mais, na residência oficial em Brasília.

*** Rodrigo Maia e Gustinho Ribeiro foram juntos para a sessão da Câmara. Sabe-se que o resultado da votação está sendo creditado a Rodrigo.

Eliane se preocupa

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) diz que “sabemos que o Brasil precisa de reformas estruturantes como a política, a tributária e da previdência. Mas da forma como está sendo aprovada me preocupa muito”.

*** Segundo Eliane, a atual reforma “acaba onerando quem mais precisa da seguridade social, ou seja, os mais pobres, pessoas com deficiência, trabalhadores e trabalhadoras”.

Comemoração é agressiva

Rogério Carvalho disse ontem que a comemoração de Deltan Dellagnol sobre o ministro Fachin, do STF, é tão agressiva quanto fazer uma busca e apreensão por simbolismo.

*** Para Rogério, “a gente precisa parar de achar normal essas conversas entre Moro e Dallagnol, eles estão cometendo um crime! O Moro obstrui a justiça”!

Votar agora nos destaques

O deputado Fábio Henrique (PDT) disse que manteve a coerência desde o início e votou contra a reforma. Agora vai votar nos destaques para “reduzir os danos”.

*** Fábio vota para alterar a idade mínima dos professores. Apoia aposentadoria aos 55 anos para professor e 52 para professoras.

Apelo aos deputados

Segundo Fábio Reis (MDB), o presidente da Câmara, Rodrigo Leal, pediu aos deputados que não retornassem aos seus estados antes do meio-dia de amanhã, para que votem os destaques e a reforma em segundo turno.

*** Os deputados concordaram em não arredar os pés de Brasília enquanto na concluir a votação da Reforma da Previdência.

Enfim, a Codevasf

César Mandarino vai permanecer à frente da Superintendência da Codevasf em Sergipe, falta apenas a assinatura do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.

*** O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, já referendou a continuidade de Mandarino.

Edvaldo e o PDT

Ainda não está engrenada a ida do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), para o PDT. Edvaldo não estaria demonstrando interesse na filiação.

*** Dentro do PDT o pensamento é: “se vier, venha. Se não vier… Vida que segue”.

Repudia fake news

O prefeito Edvaldo Nogueira repudiou ato do deputado Rodrigo Valadares (PTB), que publicou um episódio ocorrido em Santa Rosa de Lima como se fosse Aracaju.

*** O deputado exibiu o drama de uma senhora idosa que teve sua casa invadida pelas águas das inundações e cobra providências de Edvaldo.

*** Mostrou exatamente a senhora de Santa Rosa de Lima, que reside à rua Nova Brasília, naquela cidade.

Deu nas redes sociais

/// Novos problemas – O ministro da Justiça, Sérgio Moro, que era o principal juiz da operação Lava Jato, pode vir a ter novos problemas. Afastado de sua pasta após um pedido de licença, Moro vem sendo confrontado com conversas divulgadas pelo The Intercept Brasil que mostram uma postura parcial e um conluio com procuradores quando era juiz.

*** Ontem, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a Polícia Federal confirmou que fez uma análise e constatou que a Lava Jato grampeou presos da operação de maneira ilegal.

*** De acordo com a PF, a Lava Jato grampeou ilegalmente, em 2014, 260 horas (cerca de 11 dias) de conversas de figuras como os doleiros Alberto Youssef e Nelma Kodama, e o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa. À época, Moro era o juiz que conduzia a operação.

///Pode ser nepotismo – O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse ontem ao Estadão que uma eventual indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos é um “péssimo” exemplo” e um “tiro no pé”, podendo ser enquadrada como nepotismo.

*** “Sob a minha ótica, não pode, é péssimo. Não sei o que os demais (ministros do Supremo) pensam. Não acredito que o presidente Bolsonaro faça isso. Será um ato falho, um tiro no pé”, disse Marco Aurélio, enquanto aproveita as férias em Portugal. O Supremo só retoma as atividades em 1º de agosto.

Aperfeiçoar aporte – Com o intuito de aperfeiçoar o aporte em instituição financeira, o BC (Banco Central) definiu diretrizes estratégicas para aprimorar sua AFL (Assistência Financeira de Liquidez), em voto divulgado ontem. O foco é garantir, de acordo com o voto, uma linha disponível de forma constante (standing facility), com garantia de títulos e valores mobiliários emitidos por entidades privadas, além dos títulos públicos, instrumentos já aceitos atualmente.

*** “A ideia é que as instituições financeiras tenham disponível, de forma contínua, e não apenas em momentos de necessidade de liquidez, um limite financeiro, com base em títulos privados depositados como garantia para o BC”, informa nota da autoridade monetária.

Um bom bate papo

Vácuo político – O recesso no Estado e a votação da reforma da Previdência criam um vácuo no debate políticos para as eleições de 2016.

Avaliam satisfação – Os WhatsApps dos deputados federais que votaram contra ou favorável à reforma da Previdência avaliaram a satisfação dos seus eleitores.

Aprovam voto – O deputado Fábio Henrique (PDT) disse que pelo menos 80% dos que lhe acompanham nas redes aprovaram seu voto contra. Os 20% não concordaram.

Primeira vez – Pela primeira vez este ano praticamente todos os deputados permaneceram em Brasília e retornam hoje, em razão do voto na reforma.

Fortes chuvas – Sergipe as chuvas preocupam muito e causaram alguns estragos que preocuparam Governo e prefeituras dos municípios.

Previsão até hoje – A meteorologia anuncia que chove até ao meio-dia desta sexta-feira. Mas algumas previsões anunciam chuvas mais leves por toda a semana.

Oferece jantar – O deputado Fábio Ramalho (Fabinho), do MDB ofereceu um jantar aos colegas, no cafezinho da Casa, ontem, durante a votação dos destaques.

Desde o Pré-Caju – Fabinho é uma figura muito conhecida por políticos de Aracaju. Ele nunca deixou de passar o extinto Pré-Caju na Capital, a convite de Albano Franco.

Sobre erros – Clovis Silveira aconselha: seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los!