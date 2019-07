Aluna da UNINASSAU é admitida para supervisão de hotel de luxo

12/07/19 - 06:13:26

Contratação foi viabilizada pelo Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreiras da Instituição

Por: Suzy Guimarães

O Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreiras (NTEC) da Faculdade UNINASSAU Aracaju vem inserindo diversos alunos no mercado de trabalho. A estudante do 4º período de Psicologia Angélica Sena foi admitida na vaga de supervisora em um renomado hotel em Salvador, para onde irá se mudar e passará a frequentar seu curso na UNINASSAU daquela cidade.

Angélica agradeceu à Instituição, que, por meio do NTEC, viabilizou a vaga. “Sou grata à coordenadora do Núcleo, Rayane Brito, que muito fez para me ajudar”, disse. “A UNINASSAU me ajudou muito. Me inscrevi no Núcleo e Rayane começou a buscar uma forma de me encaixar em uma vaga. Foi quando ela me falou sobre a vaga do hotel. Como o hotel também funciona aqui em Aracaju, fui até lá e fiz um teste. Fui aprovada e designada para ocupar a vaga de Salvador”, relatou.

Angélica está de mudança para a capital baiana e começa a trabalhar lá já na próxima segunda-feira (15). “Sei que é preciso buscar para alcançar. Consegui um bom emprego com um bom salário. Também sou grata à professora Cinthia Athayde, que me incentivou bastante”, concluiu.

Foto assessoria