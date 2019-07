Cabo Amintas lança Campanha Solidária para ajudar vítimas das chuvas em Aracaju

12/07/19 - 17:00:31

Na manhã desta quinta-feira, 11, o vereador Cabo Amintas iniciou uma Campanha Solidária para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingem a cidade de Aracaju desde o início da semana. O parlamentar visitou diversos bairros e comunidades e por causa do caos instalado, principalmente, no Largo da Aparecida, Conjuntos Santa Lucia e JK, no Bairro Jabotiana e adjacências, decidiu fazer a mobilização.

“Para tentar diminuir o sofrimento das pessoas desalojadas em razão das fortes chuvas que atingem nossa cidade, estamos arrecadando alimentos não-perecíveis, roupas em condições de uso, colchões e lençóis em bom estado, produtos de higiene pessoal e limpeza”, declarou o parlamentar em suas redes sociais.

Amintas recebeu, também, através das redes sociais, diversos vídeos de moradores indignados com a atuação do prefeito Edvaldo que, mesmo diante da situação, até aquele momento não havia visitado a localidade nem se pronunciado sobre uma possível solução de escoamento das chuvas, o que só aconteceu depois. “Mais um ano e a história se repete, os moradores do Jabotiana ficam ‘ilhados’. Isso é um absurdo!”, afirmou o vereador.

O parlamentar mostrou vídeos das localidades que visitou onde encontrou a população em situação de desalojamento e emocionado fez um pedido aos internautas.

“Faça parte dessa corrente solidária, entre em contato conosco através das redes sociais ou telefone. Contamos com seu apoio!”, apelou Amintas.

A equipe de campanha está disponível através do telefone (79) 98806-0190 e as doações serão recolhidas por membros da equipe do vereador no local que o doador informar e logo após serão levadas ao ponto de apoio dos moradores do Conjunto Santa Lúcia.

Fonte: Assessoria de imprensa do Vereador Cabo Amintas.