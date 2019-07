CAMPANHA É REALIZADA EM PROL DAS FAMÍLIAS DO LARGO DA APARECIDA, EM ARACAJU

Por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, a Prefeitura de Aracaju iniciou, nesta quinta-feira, 11, uma campanha de arrecadação de roupas e agasalhos para as famílias em situação de acolhimento no Largo da Aparecida, bairro Jabotiana. Em decorrência das fortes chuvas, cerca de 75 famílias estão acolhidas no Centro de Referência em Assistência Social Madre Tereza de Calcutá e na Escola Municipal José Airton de Andrade.

A campanha objetiva arrecadar a maior quantidade de roupas possível, as quais devem estar limpas e em boas condições de uso. A população também pode doar cobertores, artigos de cama, mesa e banho, calçados e meias. Foi o que fez o professor Ricardo Conceição. “Fiquei sabendo da campanha através do jornal e, movidos pela solidariedade, nós separamos algumas coisas para trazer. Eles estão muito necessitados”, ressalta.

Suzana Mejain é enfermeira e também fez questão de ajudar. “As pessoas perderam tudo, estão sem roupas, sem agasalho, sem casa, e é impossível isso não tocar o coração de quem se coloca no lugar do outro”, disse ela.

A professora Mirley Eunice de Oliveira Bezerra também esteve no local para levar doações. “Neste momento, temos que entender que a vida é feita de solidariedade, de ajudar a quem precisa. Se não somos capazes de nos sensibilizar agora, quando faremos isso?”, questiona.

Para Mirley, cada um deve fazer a sua parte, mas é importante que o poder público participe. “O trabalho da Assistência Social do Município também tem sido fundamental. E a lição que fica é que a gente não precise de uma situação dessa para ser solidário”, ressalta Mirley.

A Secretaria Municipal da Assistência Social está no local desde a manhã de terça-feira (9), quando o Largo da Aparecida começou a alagar, prestando assistência às famílias. “Estamos abrigando as pessoas no CRAS e na escola, fazendo o cadastro delas e ofertando alimentação, kit de higiene pessoal, colchões e cobertores”, revela Simone Maia, secretária-adjunta da pasta. “O objetivo é minimizar o impacto das chuvas”, diz ela.

As doações podem ser feitas na Estação Cidadania, na Rua Pacatuba, 64, durante todo o dia de hoje e, amanhã, a Secretaria vai realizar um plantão para receber os donativos. Uma equipe de triagem está no local separando as roupas por gênero e idade, para facilitar a entrega às pessoas. “Tudo tem sido útil: roupas, lençóis, toalhas”, reforça a secretária-adjunta.

Nesse momento, a participação popular é muito importante, tanto com as doações quanto no cuidado com a destinação correta do lixo. “A gente arrecadou com a família e os vizinhos, e se todo mundo fizer um pouco, várias pessoas podem ser ajudadas”, acredita Suzana Mejain.

