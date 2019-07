Chuva atinge o estado de Sergipe até o sábado, diz Inmet

12/07/19 - 14:57:56

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu uma alerta de perigo de chuvas para Aracaju e outras 57 cidades sergipanas, a partir das 13h50 desta sexta-feira (12). O alerta vale até as 8h deste sábado (13).

Segundo informações passadas pelo Inmet, as precipitações de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia causam perigo potencial de alagamentos e deslizamentos, por conta disso, a população evitar de enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Os municípios que receberam o alerta foram: Aracaju, Aquidabã, Arauá, Areia Branca, Barra Dos Coqueiros, Boquim, Brejo Grande, Campo Do Brito, Canhoba, Capela, Carmópolis, Cedro De São João, Cumbe, Divina Pastora, Estância, Feira Nova, Frei Paulo, General Maynard, Gracho Cardoso, Ilha Das Flores, Indiaroba, Itabaiana, Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda, Japaratuba, Japoatã, Lagarto, Laranjeiras, Macambira, Malhada Dos Bois, Malhador, Maruim, Moita Bonita, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Das Dores, Nossa Senhora Do Socorro, Pacatuba, Pedrinhas, Pirambu, Propriá, Riachuelo, Riachão Do Dantas, Ribeirópolis, Rosário Do Catete, Salgado, Santa Luzia Do Itanhy, Santa Rosa De Lima, Santana Do São Francisco, Santo Amaro Das Brotas, Siriri, São Cristóvão, São Domingos, São Francisco, São Miguel Do Aleixo, Telha e Amparo De São Francisco.