Com as fortes chuvas, Governo orienta rotas alternativas aos motoristas

12/07/19 - 07:43:43

A cabeceira da ponte que liga os municípios de Divina Pastora e Santa Rosa de Lima, na região Leste do estado, cedeu com as chuvas

Por conta das fortes chuvas, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), orienta motoristas a buscarem caminhos alternativos. O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, DER, interditou um trecho da rodovia SE- 240, na cabeceira da ponte que liga os municípios de Divina Pastora e Santa Rosa de Lima, na região Leste do estado. As fortes chuvas dos últimos dias provocaram uma erosão na pista e o asfalto cedeu.

Entre as rotas sugeridas para chegar ao município, na região agreste do estado, está o percurso: Itabaiana, seguindo pela cidade de Moita Bonita, até o município de Santa Rosa.

Pela região leste, o condutor tem a opção de seguir pelo município de Divina Pastora, passando por Siriri, Nossa Senhora das Dores, seguindo pela Serra do Machado, Moita Bonita até a cidade de Santa Rosa de Lima.

Já quem estiver em Santa Rosa de Lima e quer chegar a Aracaju, a opção é passar pelo município de Moita Bonita, depois seguir para Itabaiana e pegar a BR 235, sentido capital.

O DER informa que equipes de trabalho já iniciaram as ações para interditar todo o entorno da ponte que liga os municípios de Divina Pastora e Santa Rosa de Lima e sinalizar a rodovia para orientar o motorista e dar segurança de tráfego à população. Além disso, os serviços paliativos de reparo da via devem ser iniciados tão logo os engenheiros decidam o melhor trabalho a fazer na rodovia.

Ainda de acordo com o DER, os serviços deverão ser executados com a celeridade necessária, contudo destaca que o sucesso das ações dependerá das condições climáticas.

Foto assessoria