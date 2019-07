CRIANÇA DE TRÊS ANOS MORRE APÓS CAIR EM CISTERNA NO INTERIOR DO ESTADO

12/07/19 - 07:36:38

Uma criança de apenas três anos morreu afogada na tarde desta quinta-feira (11) após cair em uma cisterna no Povoado Anari, no município de Nossa Senhora Aparecida.

As informações passadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência são de que os familiares iniciaram a construção de uma cisterna no quintal da casa e devido as chuvas a obra foi paralisada por causa da chuva que acabou inundando o reservatório.

Os familiares informaram que quando perceberam a ausência da criança, procuraram pela casa e quando foi localizada, a criança já estava morta.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.