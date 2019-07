DEFESA CIVIL ESTADUAL DIVULGA BALANÇO PARCIAL DAS CHUVAS NOS MUNICÍPIOS

12/07/19 - 05:31:00

Ao todo, as coordenadorias municipais de Defesa Civil registraram 389 desabrigados em diversas localidades

Após diversas ações de avaliação de risco e resposta aos efeitos das chuvas em parceria com os municípios sergipanos, a Defesa Civil Estadual divulga levantamento parcial, identificado até as 18h desta quinta-feira, 11 de julho.

Ao todo, as coordenadorias municipais de Defesa Civil registraram 389 desabrigados em diversas localidades. Na capital, 150 famílias deixaram suas casas em razão de inundações, e estão sendo atendidas pelas equipes de Assistência Social da prefeitura. O número de famílias desalojadas está sendo computado pela coordenadoria municipal de Defesa Civil de Aracaju. Em todo o Estado, não foi registrado nenhum ferido, mas duas pessoas permanecem desaparecidas em Porto da Folha e Itaporanga.

Na estrada entre os municípios de Santa Rosa de Lima e Riachuelo, a ponte sobre o Rio Sergipe cedeu. No início da noite desta quinta-feira, 11, as equipes da Defesa Civil Estadual e da secretaria de Estado da Infraestrutura (Sedurbs) se dirigiram até o local, para avaliar a estrutura e iniciar a promoção de reparos.

Entre os eventos adversos, também foram registradas ocorrências de deslizamentos de encostas nos municípios de São Cristóvão e Divina Pastora; deslizamentos de terra em Laranjeiras; e a ruína parcial de uma torre de internet em Umbaúba sobre três casas. Em Japaratuba, o volume de massa proveniente das chuvas se deslocou até um córrego, provocando rompimento do sistema de drenagem da cidade, fazendo erodir uma cratera que levou ao desabamento de cinco casas e à interdição de outras 12, das quais as famílias foram retiradas.

Em Indiaroba, 10 famílias foram retiradas de casas (algumas de taipa) situadas em área com risco de desabamento, devido à proximidade de um barranco. Em Lagarto, uma casa desabou e outras duas tiveram desabamento parcial. Em Estância, a elevação do nível do Rio Piautinga levou à interdição de três pontes e do complexo XPTO. Conforme o rio vai recuando, as estruturas vão sendo liberadas pela Defesa Civil municipal.

As ocorrências citadas foram registradas até as 18h desta quarta-feira, 11 de julho. As equipes da Defesa Civil Estadual e as coordenadorias municipais seguem em alerta, acompanhando as ocorrências registradas. Emergências podem ser informadas pelo número 199 na capital e, no interior, também pelo 193.

Foto: Pritty Reis