Defesa Civil monitora novos pontos afetados pelas chuvas em Japaratuba e Rosário

12/07/19 - 16:54:48

Equipes do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (Depec) estão, neste momento, nos municípios de Rosário do Catete e Japaratuba, ambos no Leste sergipano, em vistorias nos pontos afetados pelas chuvas desta sexta-feira (12) nas duas localidades.

O sargento do Depec, Alex de Carvalho, relatou que, em Rosário do Catete, residências apresentaram rachaduras com riscos de desabamento, após deslizamento de encosta, e os moradores precisaram ser retirados do local. “Fizemos a análise dos locais atingidos e orientamos a imediata retirada dos moradores dos pontos mais críticos”, disse.

O secretário de Ordem Pública do Município, José Marcos Batista, explicou que o trabalho tem sido feito em força tarefa reunindo todas as secretarias no sentido de disponibilizar veículos e suporte e transporte para as famílias. “A princípio estamos encaminhando os moradores para um setor do prédio da Assistência Social, mas, paralelo a isso, está sendo realizado um trabalho de acordo com o Decreto de Emergência do Município que vai viabilizar que essas famílias sejam relocadas em residências”, informou.

Já em Japaratuba, um novo deslizamento afetou residências em três localidades conhecidas como Barragem, Conjunto Folha Verde e Pé da Ladeira. Até o momento, segundo o sargento do Depec, Alex de Carvalho, 14 residências foram interditas. “Em uma das ruas, a área afetada pelo deslizamento tem cerca de 30 metros de comprimento, 5 de largura e 12 de profundidade. Em outro ponto do município, houve colapso do sistema de drenagem aliado à infiltração do solo em decorrência das fortes chuvas”, detalhou.

A Defesa Civil Estadual segue atuando na resposta aos efeitos das chuvas, em parceria com as coordenadorias municipais de Defesa Civil em todos os pontos do Estado, e pede a colaboração da população. Emergências podem ser informadas pelo número 199 na capital e, no interior, também pelo 193.

Foto ASN