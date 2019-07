Devido as chuva, Área de Proteção ao Ciclista será interrompida neste sábado

12/07/19 - 16:30:12

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que o funcionamento da Área de Proteção para a Prática de Ciclismo (APPC), na Orla da Atalaia, será interrompida, excepcionalmente, no próximo sábado, dia 13, devido aos efeitos das fortes chuvas que vêm caindo na capital sergipana há quatro dias. A APPC voltará a funcionar normalmente na terça-feira, dia 16, das 4h30 às 6h30 da manhã.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, explica que, para garantir a mobilidade da população e o monitoramento realizado em toda a cidade, os agentes que atuam na APPC serão relocados para outros pontos. “Tem chovido forte em Aracaju e estamos em alerta. Por causa dos efeitos das chuvas, os agentes atuarão também no fim de semana em vários pontos da capital e, principalmente, nas regiões mais atingidas pela chuva, que é a avenida Euclides Figueiredo e a região do Jabotiana, Santa Lúcia, JK, Sol Nascente e Largo da Aparecida. Por isso, a Área de Proteção ao Ciclista será interrompida excepcionalmente no próximo sábado”, informa.

Sobre a APPC

O projeto, que consiste no fechamento da avenida Santos Dumont para treinos de ciclistas profissionais e amadores, teve início em setembro de 2017 e funciona em um sentido da via das 4h30 às 6h30 da manhã, nas terças e quintas-feiras; e das 4h30 às 10h da manhã, aos sábados. A área compreende a extensão de 2,5 quilômetros, que vai do antigo Hotel Parque dos Coqueiros ao Oceanário de Aracaju.

Criada há mais de um ano, a ação tem sido muito bem avaliada pela população, principalmente pelos ciclistas profissionais e amadores que podem usufruir de um espaço seguro para a prática do esporte.