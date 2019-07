Em nota, Márcio Macedo diz que acompanha as Fortes Chuvas em Sergipe

12/07/19 - 15:29:08

Estou acompanhando com apreensão as chuvas que caem em Sergipe e especialmente em Aracaju. Atingiu 231 milímetros, em 72 horas, o maior volume de água pluvial de todo o país no período e quase o triplo do esperado para todo o mês de julho na capital.

Isso trouxe diversos transtornos para população, mas para as pessoas mais pobres tem sido ainda pior, famílias que tiveram suas casas tomadas pela água, perderam seus moveis ou até tiveram que deixar seu lar por risco de queda da estrutura, sofrem com toda essa situação. Além daqueles que infelizmente moram nas ruas, expostos às intempéries de toda natureza.

Quero prestar toda minha solidariedade a essas famílias e dizer que é fundamental intensificar ações do Governo do Estado, da Prefeitura de Aracaju e de nós cidadãos para minimizar os impactos provocados por essa forte chuva.

No momento adequado é importante realizar um amplo debate na sociedade, incluindo entes públicos e privados sobre uma melhor preparação para enfrentar momentos como esse. Temas como um plano diretor eficaz que prepare a cidade para enfrentar situações extremas, além da discussão sobre ocupação irregular de áreas de proteção ambiental e promoção de ações cotidianas de adequação e convivência harmoniosa da cidade com as condições geográficas e ambientais naturais da nossa capital, de forma que estejamos melhor preparados para minimizar situações de calamidade como essa.

Marcio Macedo

Vice-presidente nacional do PT

Foto: Alexandra Martins/ Câmara dos Deputados