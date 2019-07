Empossados novos conselheiros de educação de Lagarto

12/07/19 - 15:05:33

Aconteceu na manhã desta sexta-feira, 12, a cerimônia de posse dos novos conselheiros, para o mandato do biênio 2019-2021, do Conselho Municipal de Educação, realizado pela Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Educação. Mais um capítulo brilhante na história educacional da nossa cidade.

Em sua fala, a prefeita parabenizou os empossados. “Parabenizo pela posse e desejo boa sorte nessa jornada importante na educação do município. O papel do Conselho é justamente atuar em conjunto, prefeitura e sociedade, para continuar traçando o caminho certo para seguir”, afirmou Hilda Ribeiro.

Já o Secretário de Educação, Eduardo Maia, novo presidente do Conselho de Educação, falou do órgão como um espaço democrático, para o trabalho efetivo no ambiente escolar, um local que é mais para ouvir do que falar e que se aproxima todas as esferas do poder público. É um desafio, mas contribuiremos com a sociedade”, enfatizou.

Tomaram posse como novos conselheiros:

– Silvania Santana dos Santos, Maria Goretti Santana Nascimento e Barbara Santana Azevedo – Secretaria de Educação;

– Ricardo André de Souza e Raimunda da Silva Fontes Carvalho – Sintese;

– Diego Cursino Monteiro – Secretaria do Desenvolvimento Social;

– Alex Sandro Reis e Clécia Batista Batista da Silva Santos – Conselho Tutelar de Lagarto;

– Suelane de Oliveira Silva Dantas – Federação dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado de Sergipe;

– José Ailton de Jesus e Maria Cleide Rocha da Paixão – Diretores das Unidades Municipais de Ensino;

– Juciara Ribeiro de Carvalho – Diretora Regional de Educação – DRE’2;

– Jane de Oliveira Sousa Guimarães – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe – Campus Lagarto.

Foto: Thais Souza

Fonte: ascom PML