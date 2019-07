MUDANÇA: ENTREVISTA SOBRE MONITORAMENTO BARRAGENS SERÁ EM SÃO CRISTÓVÃO

12/07/19 - 13:04:53

Em virtude da visita técnica que será realizada pelo comitê de monitoramento, na barragem do Poxim, o local da entrevista a imprensa foi transferido do auditório da Adema para a barragem do Poxim, localizada no município e São Cristóvão, no mesmo horário, 15 horas.

Por determinação do Governador Belivaldo Chagas a coletiva de imprensa sobre o monitoramento de barragens e chuvas, feito pelo gabinete de situação, que iria acontecer no auditório da adema, foi transferida para a barragem do Poxim Açu, para esclarecer a situação atual e tirar dúvidas, além de anunciar medidas tomadas pelo Governo de Sergipe.

Estarão presentes: Governador Belivaldo Chagas; Secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto; Secretária de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho, Leda Couto; Diretor-Presidente da Deso, Carlos Melo; Diretor-Presidente da Cohidro, Paulo Sobral; Diretor Operacional do Corpo de Bombeiros, Ten. Cel. Fábio Cardoso; Coordenador da Defesa Civil, Tem. Cel. Alexandre José Alves; Representante do GTA da PM.