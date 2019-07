Fórum de Organizações Negras de Sergipe realizará a primeira Assembléia Negra

12/07/19 - 14:07:51

No sábado (13/07), às 9h, acontece a Assembleia de Ativistas e Organizações Negras de Sergipe, no SindiPetro.

O evento visa aprovar a carta de apresentação do Fórum Negro, o regimento interno, formular calendário de ações do segundo semestre de 2019, encaminhar atuações no espaço político e estruturar comissões internas que darão efetividade as deliberações do evento.

A Assembleia acontecerá em dois turnos, manhã e tarde, durante o sábado 13/07. Estão convidados a participar entidades, organizações, militantes e ativistas negros independentes para a construção do Fórum em busca do respeito aos direitos civis da população negra e o combate ao racismo.

Para Kwame Kwanzaa, representante do Coletivo de Estudantes Negros Beatriz Nascimento no Fórum, ” A Assembléia Negra será um espaço fundamental para o avanço da igualdade racial nos próximos meses. Nela dezenas de entidades e ativistas negras e negros definirão um calendário comum de ações coletivas que influenciarão nos avanços tanto de políticas públicas quanto na organização comunitária em bairros periféricos nos quais o Fórum Negro priorizará suas ações.”

Fonte e foto assessoria