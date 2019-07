GOVERNO INSTALA CONSELHO DE PPPs E LANÇA PROJETO DE PARCERIA PARA CEASA

12/07/19 - 16:48:39

Como primeira ação, o Conselho deu início à consulta pública para Parceria Público-Privada (PPP’s), na gestão do Ceasa de Itabaiana

Com o objetivo de garantir modernização à gestão pública, de acordo com o planejamento estratégico estabelecido pelo governo do Estado, o governador Belivaldo Chagas instalou nesta sexta-feira(12), no Palácio dos Despachos, o Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas de Sergipe (CGPROP/SE). Como primeira ação, o Conselho deu início à consulta pública para Parceria Público-Privada (PPP’s), na gestão da Ceasa de Itabaiana.

“Instalamos o Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (ProPPP/SE), que vai ajudar nas decisões sobre essas parcerias, tanto no encaminhamento técnico de formulação dos projetos, como na articulação com o planejamento do estado. E já temos o primeiro projeto de parceria com a consulta pública iniciada, que contempla a gestão e modernização da Ceasa de Itabaiana. Agora é pra valer! Nosso objetivo é avançar ainda mais e lançarmos propostas para o Centro de Convenções, a Ceasa de Aracaju, entre outros”, disse o governador Belivaldo Chagas.

Ainda de acordo o governador, diversos estados já trabalham com essa modalidade, que garante mais eficiência e economia, possibilitando investimentos em áreas importantes para a população, onde os recursos públicos não conseguem viabilizar.

“As PPPs são uma ferramenta moderna de gestão e uma realidade em todo país. O Estado precisa diminuir o seu tamanho, para que a gente tenha focos mais direcionados principalmente para as áreas de Saúde, Segurança e Educação, enfim, garantir bons serviços prestados ao cidadão”, colocou.

Ceasa de Itabaiana

Para o presidente do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (ProPPP/SE), José Carlos Felizola, com o projeto de parceria para a gestão da Ceasa de Itabaiana, o governo objetiva proporcionar mais modernidade e eficiência nos serviços que são prestados à população.

“Hoje a iniciativa privada já procura o Estado para fazer parcerias em relação ao CIC. Mas se tivesse feito lá atrás, já estaria economizando recursos significativos, principalmente num momento de dificuldades como esse. Temos que avançar, Itabaiana será um modelo, o pontapé inicial. Temos ainda a questão do CIC que é importante para o Turismo. Outros estados também têm avançado principalmente em Saúde e Educação. A gente tem muita coisa a avançar, o Nordeste tem avançado, nunca é tarde para começar, e essa modernidade, eficiência e qualidade nos serviços que é o que nos buscamos. Podemos fazer e vamos fazer”, pontou Felizola.

De acordo o superintendente especial de Programa de Parcerias Público-Privadas, José Oliveira Júnior, a PMI da Ceasa de Itabaiana será conduzida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe(Agrese).

“O governo do Estado encaminhou à Agrese para que se faça o PMI (Processo de Manifestação de Interesse), significa que o governo se dispõe a ouvir os empresários privados. Os empresários que entendem que podem administrar os empreendimentos podem apresentar suas propostas. O governador tem uma visão de desenvolvimento de longo prazo, ele espera que as áreas de planejamento, construam um planejamento para Sergipe, e a gente vê as PPPs como um instrumento a ser articulado dentro desse plano de desenvolvimento para poder melhorar as compras públicas, os contratos públicos, e com isso, prestar melhores serviços ao cidadão. O primeiro contrato que nós queremos fazer e que hoje iniciou a consulta pública, e a gestão e a modernização do Ceasa de Itabaiana”, explicou o superintende especial.

A nova Central de Abastecimento de Itabaiana vai trazer uma nova forma de dinamizar a economia da região. Com a Ceasa, os feirantes e clientes vão poder desfrutar de um espaço amplo e moderno para organizar os produtos e abastecer as feiras dos povoados e municípios próximos. A obra, realizada pelo governo do Estado, contou com R$36.956.076,44 em investimentos. Com 10.629,54 m² de área construída, a estrutura conta com três blocos, além de praça de alimentação, estacionamento com área de carga e descarga, guaritas, casas de lixo e gás, reservatório e castelo d’água. Serão 213 boxes ao todo, com previsão de funcionamento de dois bancos e restaurante.

Conselho

Além do chamamento público para a gestão da Ceasa de Itabaiana, o Conselho Gestor aprovou novo regulamento para o órgão. O Conselho visa disciplinar, promover, fomentar e fiscalizar a atividade de agentes do setor privado que, na condição de parceiros, atuem na implementação das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do Estado e ao bem-estar coletivo.

Fazem parte do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (ProPPP/SE), os secretários da SEGG, Sefaz, Sead, Sedurbs e Sedetec; PGE/SE, além dos órgãos da sociedade civil, representados pelo Banese; SEBRAE/SE; e Federação das Indústrias do Estado de Sergipe. O Conselho ainda possui como órgãos apoiadores, a Secom, Secretaria de Transparência e Agrese.

Foto Mário Sousa