HOMEM É PRESO DENTRO DE POUSADA POR ABUSO SEXUAL DE ADOLESCENTE EM ARACAJU

12/07/19 - 10:30:32

Equipes da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (Deacav) prenderam um homem em flagrante por abuso sexual contra uma adolescente de 16 anos. A detenção ocorreu na tarde da quinta-feira (11), após uma denúncia anônima. Ele e a vítima foram localizados em uma pousada.

Segundo a delegada Roberta Fortes, os policiais receberam a informação de que uma adolescente vinha sendo abusada sexualmente pelo companheiro da avó já há alguns anos. A denúncia citava ainda que a vítima se encontrava com o suspeito por causa de ameaças à ela, e aos irmãos, que possuem deficiência.

Ainda de acordo com as informações, a denúncia informava que ele teria marcado um novo encontro com a vítima na saída da escola. A partir dos dados informados na denúncia, os policiais localizaram o carro e o seguiram.

O carro adentrou uma pousada. Os policiais seguiram e fizeram o flagrante. No mesmo local, também foi flagrado um outro casal entrando no local. Uma outra adolescente foi encontrada em situação de exploração sexual.

A Polícia Civil reitera a importância do Disque-Denúncia. Informações e denúncias podem ser repassadas pela população pelo telefone 181. O sigilo é garantido.