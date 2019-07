LONAS DE CONTENÇÃO NÃO DEVEM SER RETIRADAS DAS ENCOSTAS, DIZ DEFESA CIVIL

12/07/19 - 13:29:23

As lonas funcionam impermeabilizando o solo e impedindo que a água penetre, facilitando o escoamento e diminuindo os riscos de deslizamentos

A Defesa Civil Estadual recomenda à população para não remover as lonas de contenção colocadas pelos órgãos de segurança nas encostas e áreas de risco. Em alguns pontos de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Laranjeiras foi identificado o furto de lonas instaladas pelas equipes de Defesa Civil.

As lonas funcionam impermeabilizando o solo e impedindo que a água penetre, facilitando o escoamento e diminuindo os riscos de deslizamentos das encostas, preservando as casas localizadas nas áreas de risco. O governo de Sergipe, através da Defesa Civil, portanto, pede à população que não remova as lonas, para não dificultar os trabalhos das equipes, que atuam com foco na segurança coletiva.

A Defesa Civil Estadual segue atuando na resposta aos efeitos das chuvas, em parceria com as coordenadorias municipais de Defesa Civil em todos os pontos do Estado, e pede a colaboração da população. Emergências podem ser informadas pelo número 199 na capital e, no interior, também pelo 193.

Foto assessoria