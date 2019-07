Placas de veículos perdidas em vias alagadas podem ser recuperadas na SMTT

12/07/19 - 17:00:07

Além de organizar o fluxo de veículos e orientar os condutores nesses dias chuvosos, os agentes de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju estão recolhendo placas de identificação de veículos que foram perdidas em pontos de alagamento de Aracaju. Mais de 150 já foram resgatadas desde terça-feira (9).

Os proprietários dos veículos podem resgatar suas placas na sede da SMTT, localizada à Rua Roberto Fonseca, 200, no bairro Inácio Barbosa, das 7h às 17h, mediante apresentação do documento do veículo e documento com foto. O condutor também pode entrar em contato com o órgão, através do Disque Trânsito – 118 e verificar se a placa já foi recuperada.

Para confeccionar uma nova placa, o condutor precisa pagar entre R$ 30 e R$ 45 nas emplacadoras da cidade, além de uma taxa de segunda via no valor de R$ 16,81, cobrada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE).

Legislação

Transitar pelas ruas da cidade sem a placa de identificação é considerado infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gerando uma multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

O diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, aconselha que os proprietários dos veículos registrem um boletim de ocorrência. “Pedimos que façam o boletim de ocorrência em caso de não recuperação da placa. Isso pode evitar vários problemas ao condutor em caso de um possível uso criminoso em carros roubados”, explica Thiago.

Fonte e foto SMTT