Prefeito reúne comitê de crise e traça estratégia de atuação para o final de semana

12/07/19 - 14:02:40

O Comitê de Gerenciamento de Crise, sob a coordenação do prefeito Edvaldo Nogueira, voltou a se reunir na manhã desta sexta-feira, 12, para avaliar a situação das chuvas em Aracaju nas últimas 12 horas e estabelecer o planejamento das ações para o final de semana. Nos últimos três dias, o índice pluviométrico na capital sergipana chegou a 230 mm, o dobro do que estava previsto para o mês inteiro.

“Temos a previsão de que, ao longo desta sexta-feira, chegaremos a 30 mm de chuvas, com a perspectiva de que haja diminuição ao longo do final de semana, mas não iremos desmobilizar as equipes. A Prefeitura manterá todos a postos para continuar atendendo às comunidades e fazendo todo o trabalho necessário para dirimir o impacto causado pelas chuvas em Aracaju. Vamos manter a escala dos trabalhadores e o mesmo ritmo de trabalho”, afirmou Edvaldo.

Neste sentido, as equipes continuarão escaladas para atuar nos pontos mais críticos (bairro Jabotiana, avenida Euclides Figueiredo, por exemplo), conforme se deu nos últimos dias, com o trabalho de desobstrução de bocas de lobo, orientação por parte das equipes de trânsito, assistência às famílias desabrigadas, atendimento médico e disponibilização de transporte. Além disso, algumas secretarias ampliarão a prestação dos serviços.

É o que ocorrerá por parte da Secretaria da Saúde. No Centro de Referência da Assistência Social Jabotiana e na Escola José Airton, ambos localizados no Largo da Aparecida, onde há 75 famílias abrigadas, duas equipes, com médicos e enfermeiros, atuarão nos próximos dias.

Haverá ainda a presença de profissionais da área psicossocial, do Centro de Zoonoses e da Vigilância Sanitária para orientar as pessoas. Além disso, a Secretaria disponibilizará kits com escova de dente e creme dental. Equipes da secretaria também estão fazendo um levantamento da presença de gestantes e crianças menores de dois anos no bairro Jabotiana para acompanhamento.

Já a Secretaria da Educação disponibilizará um ônibus para transporte dos alunos da escola José Airton. Como a unidade está funcionando como abrigo, as crianças serão deslocadas provisoriamente, a partir de segunda-feira, 15, para a Escola Tancredo Neves. A Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) em parceria com a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) disponibilizará água mineral para as regiões mais críticas. As equipes de agentes de trânsito serão ampliadas para orientação do trânsito.

Participaram da reunião os secretários Luís Fernando Almeida, Cecília Leite, Luiz Roberto Dantas, Waneska Barboza, Carlos Cauê, Nildomar Freire, Renato Telles, Jorge Araújo Filho e Sérgio Ferrari.

AAN

Foto Ana Licia Menezes