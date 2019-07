RIACHUELO DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DAS CHUVAS

12/07/19 - 05:00:16

A prefeita de Riachuelo, Cândida Leite, decretou na tarde desta quinta-feira, 11, Estado de Emergência por 30 dias, diante dos alagamentos ocasionados pelas fortes chuvas que atingem o município desde a última segunda-feira, 8. As enchentes provocaram a extravasão da barragem Jacarecica II para o Rio Jacarecica, e deste, para o Rio Sergipe. Assim como atingiu pontes, rodovias e estradas vicinais.

Conforme levantamento da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, os locais mais atingidos são os bairros Sítio do Meio, Divineia, Centro e Roque Mendes, além do Assentamento Mário Lago e do acesso ao povoado Central (rodovia SE-245). Em Riachuelo, cerca de 100 famílias estão desabrigadas até o momento e as equipes de diversas secretarias estão empenhadas em prestar todo o apoio necessário a esses moradores.

Em recente contato com a Defesa Civil estadual, a prefeita Cândida Leite disse que o órgão enviará barcos e homens do Corpo de Bombeiros para prestar socorros às vítimas.

Fonte: Prefeitura de Riachuelo