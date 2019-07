Seduc e Aliança Francesa ofertam curso de Língua Francesa

12/07/19 - 13:13:45

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e a Aliança Francesa estão ofertando curso de Língua Francesa voltado a alunos da Rede Pública Estadual de Ensino. A parceria também inclui o desconto de 20% sobre o curso para professores e servidores do Estado.

Para se matricular é preciso estar cursando o 9º ano do Ensino Fundamental até o 2º ano do Ensino Médio. O critério de seleção está legitimado no edital nº 16/ 2019 e será realizado pela Assessoria Internacional da Seduc.

“Sabemos que falar uma outra língua abre muitas portas na área profissional para o jovem. A Seduc, em parceria com a Aliança Francesa, oferece aos nossos alunos essa grande oportunidade de estudar francês enquanto ele estiver em nossa rede. Penso que é hora de alertar os nossos estudantes para esse novo aprendizado, pois isso só irá agregar valor à sua vida pessoal e estudantil, proporcionando novos horizontes”, afirma Celia Gil, assessora internacional da Seduc.

O período de inscrição será de 15 a 25 de julho, das 7h30 às 12h30 e dAS 15h às 16h, na Assessoria Internacional da Seduc, que fica localizada na av. Murilo Dantas, número 881, Galeria Farol Center, sala 30 – Bairro Farolândia.

Para se inscrever é necessário levar documentos como: RG; CPF; documento da escola declarando que o estudante está matriculado e frequentando as aula e Histórico Escolar relativo ao semestre anterior. Os alunos menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis no ato de inscrição.

Assessoria de Comunicação da SEDUC