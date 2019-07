SSP LAMENTA FALECIMENTO DO EX-SECRETÁRIO FERNANDO FERREIRA DE MATOS

12/07/19 - 10:14:02

O secretário da Segurança Pública, João Eloy, lamenta o falecimento do ex-secretário Fernando Ferreira de Matos. Ele teve um infarto fulminante nessa quinta-feira, 11, e não resistiu.

Fernando Ferreira de Matos esteve a frente da SSP entre 20 de abril de 1968 e 1º de maio de 1970. O velório teve início as 8h30 da manhã desta sexta-feira, 12, na Osaf, e o sepultamento será neste sábado, 13, as 11h, no Cemitério São Benedito.