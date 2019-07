ELESE E FUNDAT FIRMAM PARCERIA PARA PROMOVER OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO

13/07/19 - 05:20:23

A Assembleia Legislativa de Sergipe, através da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Elese), formalizou uma parceria com a Fundação Municipal de Formação Profissional (Fundat) para a promoção de oficinas de qualificação voltadas para a formação profissional do cidadão, com o intuito de inseri-lo no mercado de trabalho.

As Oficinas serão iniciadas na próxima segunda-feira (15), com “Aperfeiçoamento Profissional”, a ministrada no auditório Antônio Francisco Passos, das 8 às 12 horas. Para todos os treinamentos foram ofertadas 70 vagas. Na quarta-feira (17) serão realizadas duas Oficinas: das 8 às 12 horas com “Segurança no Trabalho” e das 13 às 17 horas com “Dicas para a Saúde Auditiva e Vocal do Trabalhador”.

No dia seguinte, na quinta-feira (18), também no auditório da Elese, será ministrada a Oficina de “Técnicas Básicas de Redação”, das 8 às 12 horas; já na sexta-feira (19), nos dois turnos (8 às 12 horas e 13 às 17 horas) com a Oficina “Cuidador de Idosos”. Diversas outras Oficinas serão ministradas até o dia 2 de agosto.

Para realizar a inscrição, o cidadão deve apresentar o RG, CPF, Número de Identificação Social (NIS), comprovante de residência (com CEP de Aracaju) e declaração de escolaridade (ou histórico escolar). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de segunda a sexta, das 7h às 17h, na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, É importante ressaltar que as inscrições permanecerão abertas enquanto houver vagas.

Agência Alese com informações da Fundat