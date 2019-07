Cohidro e Defesa Civil esclarecem que barragem em SE não sofreu danos com chuvas

Segundo informações da gerência do Perímetro Irrigado gerenciado pela Cohidro no local, a barragem que abastece os lotes agrícolas não sofreu danos estruturais com as chuva.

A Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos de Sergipe (Cohidro) esclarece que não houve rompimento da barragem Jacarecica II, entre os municípios de Riachuelo e Malhador. Segundo informações da gerência do Perímetro Irrigado, a barragem que abastece os lotes agrícolas não sofreu danos estruturais com as chuvas. Ela apenas encheu e a água extravasou pelo vertedor, cumprindo sua função normal de acumular água e reter os grandes volumes que poderiam causar prejuízo a jusante. A água, naturalmente, se somou às águas do Rio Jacarecica, cujo nível já estava elevado pelas chuvas, assim como o Rio Sergipe, onde deságua mais adiante.

Neste momento, as equipes da Defesa Civil Estadual estão em Riachuelo para averiguar a situação do alagamento e das pontes locais, contribuindo com o trabalho já feito pelas equipes da coordenadoria municipal de Defesa Civil, que realizam o transporte de moradores por embarcação nas regiões afetadas. O governo de Sergipe alerta para que se tenha máximo cuidado com a divulgação de informações inverídicas – como essa do rompimento da barragem (que não ocorreu) – para não gerar pânico na população. Emergências podem ser informadas pelo número 199 na capital e, no interior, também pelo 193.